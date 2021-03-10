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锅圈食汇李欣华：“互联网+”催生新业态 “到家吃”成消费新趋势

2021年03月10日19:26 | 来源：人民网
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人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，锅圈食汇联合创始人李欣华表示，疫情的发生以及移动智能互联网技术的成熟运用，促使一些行业在生产、销售方式产生了巨大变化，也改变了许多消费者的习惯。如在餐饮行业，传统的“到店吃”现在这个模式已经受到了很大的挑战，“到家吃”成为一种新的消费趋势。

在新消费时代，如何把握发展契机，高质量地满足消费者对“到家消费”的需求，成为每一家餐饮企业共同思考的问题。对此，李欣华表示，锅圈食汇将继续深耕供应链，解决消费者吃不到、吃不全的消费痛点，加强食材从源头到餐桌的全链路管理，保证让消费者吃得放心、吃得安心。

2021年春节，各地积极响应倡导，不少人选择“就地过年”，在电商或餐饮平台上选购年夜饭成为年轻人的选择。如何在这一“线上比拼”中突出重围？李欣华表示，餐饮零售业的竞争关键在于供应链和效率的竞争。在供应链板块，除提高性价比之外，公司还将发力仓储物流等中枢板块的建设，目前已经依托第三方建成十大仓储基地、近千条冷链下沉线路，让所有门店实现24小时达的高效物流服务。此外，公司还将继续加大对信息化的投入，使全链路、各个环节实现数字化，提高效率，降低成本。

(责编：孙阳、高雷)

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