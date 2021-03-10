人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）2020年，本就十分“红火”的直播电商行业已然进入了全面爆发的时代，成为新业态经济蓬勃发展的典型代表。作为最直观的新型消费形态之一，“直播带货”带出了万亿级市场，有效推动了国内疫情下的消费恢复。

为赶上“直播带货”的风口，各企业与商家纷纷涌入赛道，直播行业内的竞争日益激烈。近日，人民网专访了知名淘宝主播、美ONE合伙人李佳琦，邀请其分享对直播行业的目前状况和未来趋势的看法。

谈及新业态新模式下直播电商的优势，李佳琦对记者称：“从我个人的角度而言，直播电商除了拉近导购和消费者的关系之外，也帮助消费者节约了买东西的成本，因为我们帮助消费者把货品全部集中，帮他们挑选适合他们的产品。消费者足不出户就可以在最快的时间内选择到最好的产品。”

尽管直播行业前景向好，爆发式发展也不可避免地为行业带来了争议。2020年，直播行业频繁出现问题。在许多直播间内，产品的真伪得不到保障、退换货服务不到位、流量数据也存在造假等问题。诸如此类的行业乱象得到了社会各界的广泛关注。

提及头部主播在行业内应该起到的模范作用，李佳琦对记者表示：“我们团队是在行业里最早做QC行业检测的公司。收到新产品时，质检团队会严格把控每一个备案，包括它的生产、原料添加、工厂无菌化生产环境等。我们的同事还会飞到当地去看品牌线下做产品的质量和环境。如果不能达到我们的标准，我会要求他们整改，不能及时整改就永远不可能登陆李佳琦直播间。这是我要给我顾客的一个保障。”

与此同时，李佳琦称：“其实我在成长和直播的过程中也有过一些问题，但是我觉得负责任、有担当是最好的解决办法。因为我们是行业里面的领跑者，我在做好严格遵守法律法规的同时，也要不断给直播间和电商直播带来新的内容和创新的模式，更要把顾客的购物体验和产品质量放在第一位。”针对未来直播行业的规范，李佳琦表示，希望和有关部门一起携手，带给大家更规范、更健康的行业动态。

谈到未来的发展规划与期待，李佳琦称：“我希望用我的能力去挑选出更好的产品给大家，也希望大家在理性消费，快乐购物的时候可以享受到李佳琦直播间的‘人间烟火气’。另外，今年我也给自己定了一个目标，希望在直播里面，帮助在认认真真做的中国品牌，帮助中国新国货崛起。我也想要全世界看到中国人的实力，和中国品牌的实力。”

据悉，作为直播领域力推新国货品牌的主播，李佳琪也被授予天猫金妆奖新品牌推荐官，未来会和平台用推动更多的新品牌。

(责编：孙阳、高雷)