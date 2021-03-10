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全国人大代表吴云波：新业态新模式为乡村振兴注入新动能

2021年03月10日19:27 | 来源：人民网
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人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，十三届全国人大代表、内蒙古自治区扎鲁特旗东萨拉嘎查党支部书记吴云波表示，电子商务等新业态为农产品开辟了一条新的渠道，数字化的“红利”正在不断赋能乡村振兴。在平台上，不仅让粉丝更直观地了解到农村的生态，也带动了农业增效、农民增收。

2020年以来，吴云波在快手平台上的粉丝已超过103万人，累计点击量超过3亿。2021年，作为全国人大代表，吴云波将再次聚焦乡村振兴这一话题。经过调研后，吴云波整理的建议有：《关于直播电商在新时期乡村振兴中发挥重要作用的建议》《关于发展农牧民专业合作社，助推农牧业高质量发展的建议》《关于建立国家级“乡村振兴基金”的建议》。

线上的渠道通了，线下的路也越拓越宽。吴云波表示，乡村基础建设是线上经济发展的保障，除了道路通畅外，还要再物流进村、物流直达上发力，让好的产品进得来、出得去。此外，随着数字乡村建设行动的实施，5G、物联网等新基建正向农村覆盖延伸，对实现乡村振兴、挖掘线上消费将会有巨大推动作用。

(责编：孙阳、高雷)

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