人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，商务部国际贸易经济合作研究院流通与消费研究所博士梁威表示，“新消费”为当前的经济社会发展带来了变革。与此同时，监管部门也要努力完善现有的监管机制，引导市场适应消费新趋势。

新业态新模式的发展正在不断改变着消费者的消费习惯。访谈中，梁威指出，快速兴起的各类新型消费对当前的经济社会发展主要带来了四点变革。除了最为直观的商品消费线上化之外，变革还体现在服务消费的线上化，零售业数字化转型的加速升级，以及从零售终端向上游扩展的流通端数字化。

谈及最后一点，梁威表示：“从零售终端向上游扩展的流通端的数字化，其实可以体现为流通企业基于自己的消费者数据的收集，对上游的生产企业进行赋能，让生产端更好地把握消费者的需求，从而实施这样C2B的定制化的生产，以及像基于潜在的需求挖掘，来进行新品类或者新品牌的孵化。这种流通领域整个数字化提高了产销衔接的效率，以产销一体化来供给更多满足消费者需求的商品。”

新型消费的兴起，会为新业态经济持续发展带来挑战。针对监管部门在监督治理工作应该扮演的角色，梁威也提出了五点想法：

一是坚持包容审慎的监管理念，来完善市场主体的营商环境，在严守底线的基础上，引导这些市场主体去适应这种新趋势或者新变化，来继续创新发展。

二是营造比较安全、比较可信赖的消费者的环境，包括消费者权益保护，以及线上消费者的信息保护这些方面，让消费者能够更安心地在新业态、新模式的发展中实现这个新消费。

三是构建一个政企协同的治理机制，界定政府和企业的职能边界。现在新业态、新模式已经发展出了一批初步占据了一些市场份额的龙头企业。企业对于平台上的商家以及平台上的消费者，可以构建一些信用体系，来发挥平台的功能进行监管，为政府的治理提供有效的支撑。另外，平台的数据与政府的数据共享，以数据支撑来更好地为政府实现新业态、新模式的治理。

四是完善跨部门的协同监管的机制。新业态、新模式涉及到很多的政府部门领域的交叉，要构建一个协同治理机制，去实现以多种监管方式、以多种监管手段来对新业态、新模式进行合理的监管。

最后，梁威指出，要继续完善相关的法律依据，为平台经济或者新业态、新模式的治理，提供法律依据。

(责编：孙阳、高雷)