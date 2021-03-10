人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，中国消费者协会副秘书长王振宇表示，以“互联网+”模式为引导的线上线下共同发展新业态模式，是高科技在消费领域的进一步体现。“新消费”更加关注消费者的新需求及个性化需求，也为消费者提供更加精准，更加便利的服务。

2020年9月，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，并作出一系列重要部署。今年政府工作报告也重点提出，运用好“互联网+”，推进线上线下更广更深融合，发展新业态新模式，为消费者提供更多便捷舒心的服务和产品。

王振宇指出，当前，“新消费”已成为扩大内需的关键一招，通过新业态新模式，给消费者提供更多选择，使消费对经济增长的拉动作用持续增强。

机遇和挑战并存，如何以监管促进新业态新模式健康发展？对此，王振宇表示，监管部门可从以下几个方面来推动它的规范长远发展：

一是加强研究、完善立法立标。需本着审慎监督的态度对待新业态新模式。2019年1月1日，《电子商务法》正式实施，此外还有一些行业性的标准制定，包括强制性的标准和指导性的标准，这个方面的完善，会为新消费、新业态的发展奠定良好的基础，尤其是法治基础，为监管、为依法行政打好扎实的基础。

二是围绕一些突出问题，要加强监管。新业态新模式在发展迅猛的同时，也出伴随着消费者反映比较集中的一些突出的问题。针对如损害到消费者生命安全、或者给消费者造成不良消费体验等问题，需加强源头管理，把隐患消除在萌芽状态。

三是认真地处理消费者的投诉。阳光既是最好的防腐剂，也是最好的杀虫剂。中国消费者协会在积极探索对消费者投诉的公示制度，希望消费的公示起到一种震慑和引导的作用，把消费者的诉求都能够合理、合法地完美解决好。

四是促进良好业态的形成。新业态新模式健康发展，除了监管部门的监管，也需要发挥社会各界的力量，促进社会共治。充分发挥企业自律、消费者监督、各种社会组织共同进行监督，以此来促进新业态新模式更长久、更好地发展。

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