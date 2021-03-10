中消协王振宇：“互联网+”模式力促新型消费扩容提质
人民网北京3月10日电 （栗翘楚 实习生梁荷翎）日前，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，围绕“新业态新模式引领‘新消费’”主题，中国消费者协会副秘书长王振宇表示，以“互联网+”模式为引导的线上线下共同发展新业态模式，是高科技在消费领域的进一步体现。“新消费”更加关注消费者的新需求及个性化需求，也为消费者提供更加精准，更加便利的服务。
2020年9月，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，并作出一系列重要部署。今年政府工作报告也重点提出，运用好“互联网+”，推进线上线下更广更深融合，发展新业态新模式，为消费者提供更多便捷舒心的服务和产品。
王振宇指出，当前，“新消费”已成为扩大内需的关键一招，通过新业态新模式，给消费者提供更多选择，使消费对经济增长的拉动作用持续增强。
机遇和挑战并存，如何以监管促进新业态新模式健康发展？对此，王振宇表示，监管部门可从以下几个方面来推动它的规范长远发展：
一是加强研究、完善立法立标。需本着审慎监督的态度对待新业态新模式。2019年1月1日，《电子商务法》正式实施，此外还有一些行业性的标准制定，包括强制性的标准和指导性的标准，这个方面的完善，会为新消费、新业态的发展奠定良好的基础，尤其是法治基础，为监管、为依法行政打好扎实的基础。
二是围绕一些突出问题，要加强监管。新业态新模式在发展迅猛的同时，也出伴随着消费者反映比较集中的一些突出的问题。针对如损害到消费者生命安全、或者给消费者造成不良消费体验等问题，需加强源头管理，把隐患消除在萌芽状态。
三是认真地处理消费者的投诉。阳光既是最好的防腐剂，也是最好的杀虫剂。中国消费者协会在积极探索对消费者投诉的公示制度，希望消费的公示起到一种震慑和引导的作用，把消费者的诉求都能够合理、合法地完美解决好。
四是促进良好业态的形成。新业态新模式健康发展，除了监管部门的监管，也需要发挥社会各界的力量，促进社会共治。充分发挥企业自律、消费者监督、各种社会组织共同进行监督，以此来促进新业态新模式更长久、更好地发展。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家账本连通百姓民生 财政部办理建议提案办结率100%
- 编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。…
相关新闻
- 评论
- 关注