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央行副行长：2021年宏观金融政策保持连续性、稳定性和可持续性

2021年03月11日00:48 | 来源：新华网
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新华社北京3月10日电（记者董瑞丰、胡璐）中国人民银行副行长陈雨露委员10日在全国政协十三届四次会议第三场“委员通道”上说，2021年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性。

过去一年里，金融监管部门积极为中小微企业纾困，相关优惠政策在到期之后是否还会延续？市场十分关注。

陈雨露说，广大小微企业普遍关心的贷款延期还本付息政策将会延续；工、农、中、建这些大型商业银行的普惠小微企业贷款将会增长30%以上；在防控好金融风险的基础上，小微企业无抵押信用贷款的占比也将会继续上升。

陈雨露还表示，科创小微企业、绿色小微企业、乡村振兴战略当中的农村新型经营主体等，有望得到特殊的融资支持。与此同时，我国的数字普惠金融事业将会继续快速发展，给中小微企业插上金融科技的翅膀。

据介绍，2020年人民银行等金融管理部门累计设立了1.8万亿元的低息专项再贷款和再贴现资金，对7.3万亿元的小微企业贷款实行了延期还本付息政策，发放了4万亿元的小微企业无抵押信用贷款，对产业链供应链上的中小微企业发放了2.3万亿元的应收账款质押贷款。

“上述这些政策措施一共为3200多万户中小企业和个体工商户及时给予了融资支持，融资的利率和费用率也实现了显著下降。”陈雨露说。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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