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青岛外贸进出口实现两位数增长

2021年03月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　山东港口青岛港外贸集装箱码头。
　　俞方平摄（人民视觉）

　　本报电  据青岛海关统计，2021年前2个月青岛市外贸进出口总值1144.1亿元人民币，比去年同期增长39.3%，。其中，出口677.8亿元，增长57.5%；进口466.3亿元，增长19.2%。

　　据了解，2021年前两个月青岛市一般贸易进出口811.9亿元，增长50.8%，占全市进出口总值的71%，占比提高5.4个百分点。同期，青岛加工贸易进出口195.3亿元，增长35.2%，占全市进出口总值的17.1%；保税物流进出口111.3亿元，下降9.6%，占全市进出口总值的9.7%。

　　民营企业进出口752.8亿元，增长54.6%，占全市进出口总值的65.8%，占比提升6.5个百分点。同期，青岛市外商投资企业进出口255.7亿元，增长17.7%，占全市进出口总值的22.3%；国有企业进出口131.7亿元，增长15.3%，占全市进出口总值的11.5%。

　　据介绍，前两个月青岛对主要贸易市场进出口均大幅增长。其中，东盟为青岛市最大贸易市场，进出口168.4亿元，增长38.5%，占全市进出口总值的14.7%；美国居第二，进出口162.4亿元，增长91.7%，占全市进出口总值的14.2%；欧盟居第三，进出口144.8亿元，增长36.5%，占全市进出口总值的12.7%。此外，对韩国、日本和澳大利亚进出口分别增长42.5%、25.5%和77.2%。同期，青岛对“一带一路”沿线国家进出口332.9亿元，增长30.7%，占全市进出口总值的29.1%。

　　据统计，前2个月青岛机电产品出口337.5亿元，增长62.7%，占全市出口总值的49.8%。其中，家用电器、通用机械设备、汽车零配件和集装箱出口分别增长92%、73.8%、28.1%和91%。同期，青岛劳动密集型产品出口147.2亿元，增长71.9%，占全市出口总值的21.7%，其中纺织服装出口82.1亿元，增长68.8%。此外，农产品出口58.8亿元，增长16.3%，占全市出口总值的8.7%。其中，水产品11.7亿元，增长2.3%；干鲜水果及坚果5.1亿元，增长41.6%。

　　（于  越）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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