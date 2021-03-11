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青岛至大阪跨境电商全货运包机顺利首飞

2021年03月11日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报电  3月4日12∶10，一架航班编号为YG9127波音737全货运飞机从青岛流亭机场起飞，飞往日本大阪机场。这是山东省首条以跨境电商货物为主的航班，是青岛至大阪定期全货运包机的首航，也是青岛西海岸新区加快打造RCEP协议框架下跨境电商综合枢纽的重要举措。

　　此次货运包机由青岛西海岸新区发起、青岛西海岸保税集团运营，运载各类跨境电商出口货物10余吨。在海关、机场等多方面大力支持下，西海岸保税集团和圆通航空通力合作，高效完成货运包机审批、货物集结等前期准备工作，揽货、出入区报关、机场操作、国际运输、境外派送等各个环节顺畅进行。该包机秋冬季执行班期为每周四、五、六，青岛起飞时间为上午10∶00，大阪返回时间为凌晨5∶15；春夏季执行班期为每周二、四、五、六，青岛起飞时间为凌晨2∶00，大阪返回时间为夜间21∶15。

　　此次青岛至大阪全货运包机的顺利首飞，将有效提升青岛航空物流综合保障能力，增强青岛乃至山东外向型经济运作效率。全货运包机通过高效链接中日两大消费市场，为青岛建设国际消费中心城市注入强劲动力，也为其打造“山东-东亚”经济走廊、拓展与RCEP成员国地方经贸合作奠定坚实基础。此外，青岛西海岸新区正加速推进航空物流超级货站项目，该项目作为中国民航局批复的全国首批提升航空物流综合保障能力试点项目，是山东省首个，也是唯一一个航空物流超级货站。投入运营后，过去需要在机场完成的跨境电商国际段空运货物集货、复重、安检、组板、通关等装机前操作，可前置到货站完成，最大限度提升机场跨境电商货物运输组织效率，更好发挥与货运包机的优势叠加效应。

　　“在青岛西海岸新区管委会的协调支持下，我们运营的青岛至大阪往返的全货包机，将辅助去年开通且已成熟运营的‘中日韩海上高速公路’，为跨境电商提供更加便利高效的物流解决方案。”青岛西海岸保税集团总裁江南表示，未来将依托航空物流超级货站，把“两港一区”（海港、空港、保税园区）联动起来，通过再造流程、无缝衔接提高空运地面物流时效50%以上，降低物流成本30%以上。

　　（于  越）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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