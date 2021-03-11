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增长32.2%！春江水暖“外贸”知

——从前两个月进出口数据看走势

张翼
2021年03月11日07:52 | 来源：光明日报
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原标题：增长32.2%！春江水暖“外贸”知

　　海关总署日前发布最新统计数据：今年前两个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%；贸易顺差6758.6亿元，去年同期为逆差433亿元。

　　受新冠肺炎疫情影响，去年前两个月进出口同比下降9.7%，基数较低是今年增幅较大的原因之一。“但即使与正常年份相比，比如2018、2019年同期，我国进出口增速也有20%左右。”海关总署新闻发言人李魁文指出，前两个月外贸实现“开门红”，为全年开了一个好头。

　　“淡季不淡”，外贸“开门红”

　　进出口红红火火，口岸一派繁忙景象，这是今年前两个月国内多地海关口岸呈现的场面。

　　李魁文表示，今年前两个月外贸进出口增幅明显、“淡季不淡”，延续了去年6月份以来进出口由负转正、持续向好的态势。从外部因素看，欧美等主要经济体生产、消费景气度回升，外需增加带动我出口增长；从内部因素看，国内经济持续稳定恢复，拉动进口快速增长。

　　今年1、2月份，我国经济总体延续扩张态势，制造业PMI指数已连续12个月位于荣枯线上，多数行业生产指数和新订单指数高于临界点。此外，今年春节假期多数制造业从业人员选择了“就地过年”，广东、浙江等外贸大省不少企业春节期间都未中断生产，以往过完年才能交付的订单现在都正常交付了。

　　今年以来，欧美经济尤其是制造业景气度明显回升，同时受益于财政刺激计划，欧美等主要经济体消费复苏，对我产品需求增加。前两个月，我国对欧美日出口增长59.2%，高于出口整体增幅。

　　海关统计显示，前两个月，我国中西部地区外贸进出口9751.1亿元，同比增长55.8%，增速比我国外贸整体增速高23.6个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升2.7个百分点至17.9%。

　　“中西部地区外贸表现活跃，进出口比重持续增加，国内区域布局进一步优化，充分体现了我国中西部地区不断发挥自身优势，承接产业转移能力增强，外贸潜力进一步发掘，这将助力巩固脱贫攻坚成果和全面推动乡村振兴。”李魁文指出。

　　中欧班列开行按下加速键

　　海关统计显示，今年前两个月，我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口7862亿元、7790.4亿元、7163.7亿元和3492.3亿元，分别增长32.9%、39.8%、69.6%和27.4%，我与上述经济体经贸往来更加紧密。

　　去年四季度以来，随着全球产业链、供应链需求的不断扩大，出口持续数月旺盛，海运运力吃紧，中欧班列开行需求愈发旺盛。

　　2月12日大年初一早上，随着一声鸣笛，中欧班列“金华号”满载着生活用品、工业机械品通过海关监管后从浙江金华南浙中公铁联运港驶出，经霍尔果斯口岸出境最终到达法国杜尔日。2021年春节期间，7趟中欧班列从金华公铁联运港发出。“海关春节‘不打烊’，安排人力及时放行，全力保障中欧班列通关发车。”杭州海关所属金华海关监管三科科长杨振宇说。

　　我国不断扩大对外开放，维护拓展经贸合作“朋友圈”，特别是与“一带一路”沿线国家经贸合作不断深化，拓展了我国外贸发展的空间，对我国外贸持续向好起到重要支撑作用。今年前两个月，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计1.62万亿元，增长23.9%。

　　以开放创新保持外贸好势头

　　海关总署调查显示，近期出口企业反映出口订单增加、对未来2-3个月出口形势表示乐观的比例均有所提升。“年后进入产销旺季，市场需求有望进一步回升，企业对未来预期更加乐观。”李魁文告诉记者，海关总署调研显示，部分企业提前备货，主要进口集成电路、能源资源性产品，如集成电路、铁矿砂、原油进口量分别增长36%、2.8%、4.1%。

　　“从市场预期看，出口企业生产经营活动预期指数为60.8%，位于高位景气区间，表明多数制造业出口企业对近期外贸形势仍保持乐观。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

　　“同时也要看到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻，外贸稳增长任重道远。”李魁文强调，海关将深化“放管服”改革，开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，推动跨境贸易便利化措施向各类口岸延伸，不断提升通关便利化水平，支持打造高水平对外开放平台。大力支持海南自由贸易港建设，加快“零关税”政策及海关监管办法全面落地实施。深入推进改革创新，促进跨境电商等新业态健康快速发展。

　　（本报记者 张翼）

(责编：赵超、吕骞)

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