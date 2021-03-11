陈爱平 陈炜伟

原标题：2月CPI同比略降，后期物价如何走

国家统计局10日发布的数据显示，2月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.2%。

“2月份CPI同比下降，主要是受春节错月和去年同期高基数效应的影响。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所主任郭丽岩分析，在2月份0.2%的同比降幅中，新涨价影响约为1.6个百分点，去年价格变动的翘尾影响约为-1.8个百分点。

食品价格特别是猪肉价格，是拉低CPI的重要因素。2月份，食品价格由上月的同比上涨1.6%转为同比下降0.2%。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格同比下降14.9%。非食品价格同比下降0.2%，影响CPI同比下降约0.15个百分点。

从更能反映短期变动的环比数据看，2月份，CPI比1月份上涨0.6%。

今年2月份恰逢牛年春节假期，各地消费旺盛。受节日效应及天气等因素影响，部分商品和服务价格环比上涨。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟介绍，食品中，受春节期间消费需求增加和运输成本上升等因素影响，水产品和鲜果价格环比分别上涨8.7%和6.1%。非食品方面，居民就地过年，文娱消费需求有所增加，电影及演出票价格环比上涨13%；春节期间人工成本有所上升，洗车、家政服务、美发和出租车费用等价格环比均有上涨。

肉、蛋等商品价格环比由涨转降。董莉娟分析，生猪出栏持续恢复，猪肉价格由上月上涨5.6%转为下降3.1%；天气转暖，蛋鸡产蛋量提升，加之局部地区疫情好转后调运渠道逐步畅通，鸡蛋价格由上月上涨11.1%转为下降4.5%。

“不过，扣除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.2%，同比由负转平，反映出居民消费稳中向好，宏观经济保持较强韧性。”郭丽岩分析。

在上海市徐汇区的广元菜市场，一大清早顾客就络绎不绝。据该市场经理翟士平介绍，随着天气转暖鲜菜集中上市，猪肉、鸡蛋产量提升，市场备货充足，加上上海鼓励设立平价肉菜专柜、推出多项保供稳价举措，市场消费供需两旺。

春暖花开，各地文旅消费活跃起来。近期同程旅行平台“赏花游”产品的预订量较2019年同期增长超过100%；携程平台预订赏花类景区的人数相比2019年同期也增长115%。各地旅行社线下门店、度假型酒店等，迎来大批游客。

消费持续升温，后期物价走势如何？提请十三届全国人大四次会议审议的政府工作报告，提出今年发展的主要预期目标，其中居民消费价格涨幅3%左右。

专家认为，我国物价总水平将保持平稳运行。交通银行金融研究中心高级研究员刘学智分析，疫情对经济的影响逐渐减弱，需求改善将带动新涨价因素上升，促进消费价格水平企稳回升。但另一方面，随着生猪生产供给的增长，猪肉价格同比整体趋于下降。预计CPI将维持温和上涨。

郭丽岩认为，我国物价保持平稳运行态势具有坚实基础。后期，CPI有望重新回到温和增长区间，年内呈现“前低后稳”态势，全年小幅上涨。

(责编：赵超、吕骞)