任沁沁

原标题：谈剑锋：为了万物互联之中你我的信息安全

信息安全，是万物互联时代的人类困扰。

网银账户的安全守门者，网络信息安全身份认证领域的代表人物……他身上有许多标签。

3月6日，在全国政协小组讨论会上，上海市信息安全行业协会会长谈剑锋委员的观点得到委员们的认同，并引起热烈讨论。

“人脸、指纹、DNA等个人生物特征数据，不能让市场无序采集、无底线滥用，如需必要应统一由国家采集和管控”“建议加强对唯一性不可再生的关键数据严格管控”“智能网联车具有强大的数据采集能力，建议尽快立法，加强对智能网联车数据安全监管”……

电信诈骗为何发生？因为大量信息泄露，对方掌握了公民清晰的图谱，拼凑出来的故事更容易被相信。

这些与百姓息息相关的信息安全问题，是谈剑锋多年来跟踪调研的课题。

“电信诈骗、个人信息泄露等事件出现，根源在于网络信息安全存在漏洞。”他说，有些关键性数据一旦被窃取，无法追回并变更，对个人隐私保护有不可逆的风险。

他在多个场合呼吁、建议各界加强投入，推动核心技术突破，促进网络信息安全产业创新发展。

地基打不牢，何谈上层建筑？“‘互联网+’和数字经济发展，不能成为沙漠之上的海市蜃楼。”他说。

开始接触计算机，是在谈剑锋小学四年级的时候。小学还没毕业，他就用数据库编出一个通讯录软件，只要输入名字就能搜出电话号码来……

互联网的到来，深刻影响了谈剑锋的人生。

2005年，他在网游“厮杀”中发现常有队友被盗号，为了制止这种行为，踏入了网络信息安全的蓝海。

两年后的夏天，上海张江租的一套民宅里，他带领5名游戏中的队友，开启了创业人生，投身于信息安全身份认证技术的研发。

创业前四年，没有一分钱收入。有一段时间，他每周都要出去借钱。6个年轻人吃住在一起，没有上下班，起床就做程序，累了就睡。每天蓬头垢面，目不转睛盯着电脑屏幕，眼里布满血丝。

“想过放弃，但即便4个月没有发放工资，员工们仍不离不弃，给了我力量。很虐，很快乐，这大概就是为了理想而活的样子吧。”而今再回首，已是云淡风轻。

他带领团队，开发出一系列信息安全身份认证领域的拳头产品。

“如果信息安全保护跟不上，我们在互联网时代跑得越快，风险越大。”他认为。

在今年的一份提案中，他指出，科技需要从0到1的创造，而不是滥用场景式的所谓“创新”。“要对互联网企业的信息采集进行严格管理规定，防止‘数据垄断’。”

除了科研攻关，谈剑锋还是一名信息安全的“宣讲者”，经常去学校或企事业单位普及网络信息安全知识。这也是他作为全国政协委员履职尽责的一种方式。

1976年出生的他，思维清晰，逻辑严密，说话做事透着严谨与保守，典型IT男。另一面，却曾是叱咤网游世界的顶级玩家，摄影爱好者。如同他对创业的态度，在刀光剑影里摸爬滚打，闯荡出了自己的天涯。

(责编：赵超、吕骞)