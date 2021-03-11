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“耳朵经济”走热 音频赛道的诱惑何在

郑蕊
2021年03月11日08:08 | 来源：北京商报
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原标题：“耳朵经济”走热 音频赛道的诱惑何在

　　正当人们习惯于将视线放在快速发展的短视频等领域时，没想到2021开年反而是被专注“耳朵经济”的音频赛道夺去了目光。老玩家中，喜马拉雅FM再现上市传闻、荔枝2020年全年财报显示亏损收窄、蜻蜓FM提出会员模式新战略，更多新入局者也先后现身，或通过资本手段收购、投资音频领域相关公司，或整合旗下资源推出音频产品，令音频赛道分外热闹。而这一系列变化的背后，显现各方对“耳朵经济”正日益看重，同时更多新场景的出现也正带来音频需求的增加。但在一系列积极信号之外，音频赛道也仍面临着自身的发展挑战，等待着一一破局。

　　多方持续加码

　　3月9日的音频市场可谓是热闹非凡。先是当日下午喜马拉雅FM再次被曝出上市传闻，随后到了当日晚间，荔枝则公布了2020年四季度及全年未经审计的财务业绩。财报显示，2020年，荔枝共实现营收15.03亿元，同比增长27.3%；而在利润方面，尽管荔枝2020年归母净亏损2.36亿元，尚未从亏损中脱离，但与上年同期亏损14.18亿元相比，亏损规模收窄了77.99%。

　　喜马拉雅FM和荔枝在同一日出现新消息，无疑引起外界的关注，而这只是音频市场2021年开年以来热度渐起的缩影之一。

　　今年以来，音频赛道动作不断。在老玩家方面，除了喜马拉雅FM和荔枝外，同样已在音频赛道布局多年的蜻蜓FM也早已做了自己的打算，只不过该公司将目光放在了会员模式上，并于上个月提出“会员全站畅听”战略，计划将蜻蜓FM所有内容整合为统一的会员模式，取消此前长音频领域流行的单点付费的商业模式，对所有会员实现内容打通。

　　而正当老玩家纷纷摩拳擦掌欲实现新的突破之时，新入局者也纷纷试水，尤其是在音频社交正成为一个新的投资风口的背景下，越来越多的人想要在此分得一杯羹。

　　公开资料显示，今年2月，昆仑万维发布公告称，其全资子公司Kunlun Group Limited拟购买音频社交平台Star Group股东持有的60.65%股权，交易对价约13.94亿元。与此同时，曾被小米关闭一周的米聊也再次复活，以专业人士的语音聊天App为方向布局。此外，映客旗下的对话吧、36氪旗下的Capital Coffee，以上种种均被业内视为筹谋入局音频社交赛道的竞争者。

　　新场景带动需求增长

　　无论是老玩家的动作频频，还是新入局者的涌现，音频赛道如今正变得越发拥挤，并令业内好奇究竟是什么原因令该市场越发如此有诱惑力？而这背后，不得不提更多新场景的出现带动了音频赛道的市场需求。

　　“相较于其他部分产品，用户只需要用耳朵便可完成接收音频类产品，解放了双手和双脚，还可在碎片化时间内使用与体验，因此能够适用于很多场景用，随之衍生的便是更多的需求。且对于创作者，音频的制作更多依靠于声音的表达，虽然对声音的要求和标准也会相对较高，但同时也免除了在画面上投入的精力，因此在部分创作者来看门槛相对较低，选择在此布局。”数字文创产业智库研究员李杰如是说。

　　值得注意的是，音频在不少场景中还处于一个蓝海有待开发的状态，这也成为吸引入局者的因素之一，车载音频行业便是佐证。

　　据易观发布的《2020年车载音频市场价值洞察报告》显示，目前车载音频市场的机会一方面来源于5G技术、底层车载OS升级释放车载系统潜力，推动音频渗透发展；另一方面则是广告表现形式多元，投放内容可控可追踪，助力音频广告营销价值最大化。对此，有分析师认为，政策、5G技术以及底层车载OS系统的不断发展升级，为车内娱乐系统奠定了发展途径，车载娱乐功能属性被放大。而音频作为与出行场景结合的天然体，正在出行场景下大放异彩。

　　内外挑战待破局

　　现阶段，音频市场的规模仍在继续扩展中。艾瑞咨询数据显示，2020年我国长音频市场规模预计达到272.4亿元，而此后仍有望继续增长，其中到2022年，国内长音频市场规模有望达到543.1亿元。

　　不可否认的是，音频赛道正迎来百花齐放的时刻，然而，任何事物均有两面性，机会往往与挑战如影随形，音频赛道也不例外。且摆在众多入局者眼前的是，尽管音频市场已发展多年，但在商业模式上，仍处于一个探索期，产品同质化的情况也已出现，再加上如今越来越多其他类型的产品相继出现，难免也会对音频类产品形成冲击。

　　“音频市场虽然切入的是碎片化时间段，对于很多用户和创作者而言没有太高的入门门槛，但对于很多平台而言，如何实现盈利仍是一个问题。”投资分析师许杉认为，各个音频平台为了在市场中站稳脚跟，内容上的投入无法间断，假若长期无法找到适合自己的商业模式，难免会影响到后期的运营。

　　除此以外，用户对于内容上的需求也变得多元化，可音频行业产品同质化的现象也逐渐变得更加严重，影响着各方的核心竞争力，成为发展过程中的痛点之一，面对短视频等产品的快速发展，音频市场也亟待破局保护自身的受众与流量。在许杉看来，保证内容上的竞争力势必是破局的关键，此外，随着音频赛道中的入局者增加，可以发现背后资本已涵盖多个领域，这也意味着音频与更多领域的资源能够联动起来，创造出新的玩法和空间。

(责编：赵超、吕骞)

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