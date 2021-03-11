陶凤 吕银玲

原标题：小微企业迎利好 贷款延期还本付息将延续

3月10日，全国政协委员、中国人民银行副行长陈雨露在全国政协十三届四次会议第三场“委员通道”上表示，从根本上解决中小微企业的融资难、融资贵问题，是一个艰苦卓绝、久久为功的过程。2021年宏观金融政策将会保持连续性、稳定性和可持续性。广大小微企业普遍关心的贷款延期还本付息的政策将会延续，工农中建这些大型商业银行的普惠小微贷款将会增长30%以上。

陈雨露介绍，2020年，人民银行等金融管理部门创新直达实体经济和中小微企业的货币金融政策工具，累计设立了1.8万亿元（人民币，下同）的低息专项再贷款和再贴现资金，对7.3万亿元的小微企业贷款实行了延期还本付息的政策，发放了4万亿元的小微企业无抵押信用贷款，对产业链供应链上的中小微企业发放了2.3万亿元的应收账款质押贷款。

“上述的这些政策措施，一共为3200多万户中小企业和个体工商户及时给予了融资的支持，融资的利率和费用率也实现了显著下降。”陈雨露说。

陈雨露表示，在防控好金融风险的基础上，小微企业的无抵押信用贷款的占比也将会继续上升。科技小微企业、绿色小微企业、乡村振兴战略当中的农村新型经营主体等等，符合新发展理念的中小微企业将会得到特殊融资支持。与此同时，我国的数字普惠金融事业将会继续快速发展，缓解中小微企业融资当中的信息不对称问题，让中小微企业插上金融科技的翅膀，在国民经济开创新格局当中发挥新的更大作用。

事实上，保持政策的可持续性、政策不急转弯正是今年政府工作报告中强调的工作内容。盘古智库高级研究员王静文指出，政府工作报告用了相当大的篇幅部署“进一步解决小微企业融资难题”，一些去年出台的政策，如普惠小微企业贷款延期还本付息政策等将会延续；继续引导金融机构加大支持力度，使资金更多流向科技创新、绿色发展，更多流向小微企业、个体工商户、新型农业经营主体等。此外，还要求优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。今年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降。

北京知诚社会组织众扶发展促进会会长任壮在接受北京商报记者采访时表示，小微企业贷款延期将较大程度上缓解小微企业资金流动压力和降低企业资金使用成本，提振企业信心、提升企业竞争力。要更好地解决小微企业融资当中信息不对称的问题，可以通过税务信息平台、统计信息平台等官方平台，向企业推送金融创新惠企信息；同时也可以在企业12345电话开通咨询电话；或请金融部门通过线上结合线下的方式，开展融资常识普及。

(责编：赵超、吕骞)