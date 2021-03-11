人民网北京3月11日电 （记者李源）记者从国务院国资委获悉，为总结提炼数字化转型经验做法，发挥国有企业示范引领作用，国务院国资委组织开展了2020年国有企业数字化转型典型案例征集工作。经有关专家评审，共遴选出产品和服务创新、生产运营智能化、数字化营销服务、数字生态、新一代信息技术、工控安全、两化融合管理体系、综合等8类100个典型案例（具体案例见下表），其中优秀案例30个，典型案例70个。

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