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智慧医疗推广：加强顶层设计 加快技术研发

记者 崔爽 唐婷 通讯员 丁宁
2021年03月11日08:21 | 来源：科技日报
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原标题：智慧医疗推广：加强顶层设计 加快技术研发

　　“核酸检测的速度和准确性还不够，可否借助CT影像技术提高病例筛查效率？”2020年1月底，这则来自抗疫一线医务人员的求助信息来到全国人大代表、南京邮电大学原校长杨震的案头。

　　彼时，新冠疫情来势汹汹，大规模快速筛查和诊断的压力激增。在几版诊疗方案中，CT影像都是诊断依据之一，这种手段耗时短、可靠性高，但需要影像科医生一张张读片，费时费力。

　　人工智能（AI）技术能帮忙吗？长期从事信息技术研究的杨震行动起来。

　　依托国家工程研究中心平台和图像识别的专业基础，杨震和团队骨干李海波教授等组织团队进行研究试验。他们发现，人工智能可以通过自动识别CT影像的肺部特征来判断是否感染，完成疑似病例的初筛，辅助医生的诊断，分担工作量。

　　他向全国人大常委会相关部门提交了“用人工智能赋能CT使其成为万人级疑似病人筛选的利器”的建议并很快得到答复。截至2020年9月，已有4家企业的肺炎AI产品完成准入测试，肺部CT影像诊断技术产品进入临床试验阶段。

　　这不是孤例，AI辅助诊疗、远程手术、可穿戴设备等智慧医疗手段正在推广，“人工智能、大数据、云计算等信息技术迭代升级，重塑着医疗健康产业生态，智慧医疗迎来快速发展机遇。”全国政协委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫在提案中表示，截至2020年10月底，全国已有900余家互联网医院，远程医疗协作网覆盖所有地级市，在线用户规模2.15亿，智慧医疗产业具备转向高质量发展的基础和优势。

　　但他强调，智慧医疗推广应用存在一些问题：智慧医疗水平不高，如在线诊疗与智能监测“断联”，心脏监测、睡眠监测等智能设备尚未与医疗机构连接，影响救治效率；智慧互联程度较低，跨区域、跨机构卫生健康信息平台、数据共享交换平台、诊疗中心建设良莠不齐等。

　　为此，他建议进一步完善智慧医疗顶层设计。“智慧医疗应提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的服务。”胡豫说，建议将智慧医疗写入“十四五”卫生与健康规划，加速形成医疗健康新业态，提升整体智慧化水平，加快智慧医院建设，提高就医流程智慧化程度，提升老年人医疗健康App使用率。

　　“建议进一步加强智慧医疗相关技术研发。”胡豫强调了夯实技术基础的重要性，具体来看，可以探索政府主导，医院、科研院所、企业等多方协同研发应用的新模式，完善管理与利益分配机制，以重大项目为抓手，促进智能医疗设备、辅助系统、智能诊断设备等新技术、新产品的产出。

　　“医疗AI领域同时面临产业起步成本高、产品研发不规范、医疗AI落地难等三大问题。”医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台建设项目负责人、腾讯医疗技术委员会主任钱天翼同样认为，只有通过构建共性技术开放平台和产学研合作平台化降低产业门槛、建立技术标准体系及共享基础资源库等行业支撑体系、促进产业上下游合作，打通科研模型到临床应用的高速通道，才能实现医疗影像AI在更多病种、更多层级医疗机构的规模化应用和可持续发展。

　　在全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰看来，通过人工智能技术提升基层诊疗服务质量和水平，还能防止“因病致贫、因病返贫”，有助于巩固拓展脱贫攻坚成果、实现乡村振兴。

　　他建议，加大医疗领域人工智能关键技术的研究，加强医疗人工智能人才和基层医生人工智能素养的培养。“一方面，着力打造人工智能与临床医学相结合的课程体系，探索以‘开放大学’‘产学研结合’为代表的新型人才培养模式；另一方面，关注人工智能背景下基层医生思维方式和核心素养的提升，将其纳入基层医生能力素质模型。”刘庆峰表示。

　　另外，医疗数据隐私的保护备受关注。胡豫强调，建议加快个人信息保护立法进程，尽快完善出台《个人信息保护法》《数据安全法》，用法律夯实保护公民个人信息的安全防线。“建议将在线医疗产生的纠纷纳入互联网法院管辖范围，加大执法力度。”胡豫说。

(责编：赵竹青、吕骞)

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