原标题：科技部重点专项助力癌症早筛加档提速

“肿瘤筛查”成为本次两会的热点话题之一。

全国政协委员、中国工程院院士、海军军医大学附属长海医院消化内科主任李兆申建议，在全国范围内开展社区人群胃癌筛查。全国人大代表、四川大学华西医院院长李为民建议把肺癌早期筛查纳入医保。全国人大代表、山东省肿瘤医院院长于金明建议将肿瘤筛查纳入医保。“这是真心为老百姓着想”，在一条关于于金明代表呼吁的新闻下方，一位网友留下了这样的评价。

2019年7月15日，国务院发布《关于实施健康中国行动的意见》，意见分别提出了到2022年、到2030年的总体目标。其中，癌症防治是重点，意见提出，到2022年和2030年，总体癌症5年生存率分别不低于43.3%和46.6%。同时，对于癌症早筛的探索也在不断进行。

国家卫健委颁布的《健康中国行动——癌症防治实施方案》中明确提及：“实施早诊早治推广行动，强化筛查长效机制”。

记者获悉，我国在生物科技领域虽起步较晚，但在国家政策的积极引导和支持下，国内该领域创新企业在各技术领域成果颇丰，尤其在液体活检领域取得了突破。

液体活检是指通过检测人体液（血液、尿液、脑脊液等）中的生物标志物来分析身体状况的检查，其在无创产前检测（NIPT）、遗传疾病筛查等领域应用较为广泛。

为了突破恶性肿瘤筛查及早诊早治液体活检关键技术，科技部于2020年开展了重点专项“高发恶性肿瘤早筛早诊技术研发及应用研究项目”，力图构建出高灵敏度、高特异度、高效经济的恶性肿瘤液体活检早诊技术体系。在这一重点专项中，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院、泛生子等参与其中。

“早诊早治是提高癌症患者治愈率、降低病患痛苦和经济负担的有效手段。”2020年8月29日，在国家科技部重点专项发布会上，中国医学科学院肿瘤医院内科主任、教授王洁强调了癌症早筛的作用。

中国科学院院士、国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷表示，该项目标志着早诊早治已变为国家科技部的重大研发方向，是国家战略的一部分。

“我们与国家癌症中心合作，参与肝癌、肺癌、消化道癌领域科技部国家重点专项，我们的原研技术——‘Mutation Capsule’为项目提供技术支持。”泛生子CEO王思振介绍，该技术可以在不降低灵敏度的前提下实现对一份血液标本的多次检测，以及对多种不同类型标志物的同时检测，从而获得更全面、准确的信息，

数据显示：基于“Mutation Capsule”技术研发而成的肝癌早筛HCCscreenTM实现了92%的灵敏度、93%的特异性，超过现有临床常规方法——超声检查联合甲胎蛋白检测67%的灵敏度。此外，HCCscreenTM还达到了35%的阳性预测值、99.6%的阴性预测值。

代表委员指出，作为经济、有效的癌症防治策略，癌症早筛早诊等推动预防关口前移技术亟待普及。虽然关于癌症筛查是否纳入医保的讨论还在继续，但是癌症早筛的重要性正在被越来越多的人所接受，相关技术的应用也越来越广泛。或许在不远的将来，关于癌症早筛更精确的政策就会落地，癌症早筛所带来的益处，将出现在更多患者的身上。（记者 马爱平）

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