浙江台州路桥区路南街道方林村党委书记方中华代表
发展壮大村集体经济
2021年03月11日08:29 | 来源：人民网－人民日报
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发展壮大村集体经济，做强产业支撑，是实现乡村振兴的内在要求。建议加强顶层设计，出台《村级集体经济发展纲要》。明确各级政府促进“村级集体经济发展”的具体政策、投入机制和目标任务。拓展村级集体经济发展壮大路径，加大财政、税务、项目、人才、金融等政策向农村倾斜力度，确保公共财政投入与乡村振兴目标任务相适应；优化乡村营商环境，加大农村基础设施和公用事业领域开放力度，吸引社会资本参与乡村振兴。
（本报记者温素威整理）
《 人民日报 》（ 2021年03月11日 14 版）
(责编：李源、吕骞)
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