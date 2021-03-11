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胡季强代表：建议企业发展融入到国家战略中去

2021年03月11日08:40 | 来源：科技日报
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原标题：胡季强代表：建议企业发展融入到国家战略中去

“在‘十四五’规划草案中，将健康中国建设放在‘提高国民素质，促进人的全面发展’的高度来谋划，突出了‘三个全’即全面、全方位、全生命周期。这‘三个全’的表述，在以往是没有的。”全国人大代表、康恩贝集团董事长胡季强表示。

作为一名从事医药行业的代表，胡季强对比“十三五”规划纲要中发现，“十四五”规划草案中将“推进健康中国建设”变成了“全面推进健康中国建设”，特别强调“把人民健康放在优先发展的战略地位”，要“完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命周期健康服务”。“可见从满足人民群众更加美好的生命健康需求的角度理解，‘三全’透出了创新发展的巨大前景。”胡季强说。

胡季强表示，规划草案在总结去年以来我国抗击新冠肺炎疫情取得重大胜利的经验，把“构建强大公共卫生体系”放在了第一节，提出要改革疾病预防控制体系等一系列措施，要“扩大国家免疫规划，强化慢性病预防、早期筛查和综合干预”。

在纲要草案中，把食品药品安全调整到第十五篇第五十四章“全面提高公共安全保障能力”，以“严格食品药品安全监管”专节论述，以更好统筹发展和安全。对此，胡季强表示：“这意味着国家将进一步加大对食品药品及企业的监管力度，以保障人民的健康福祉。”

另外，在第二篇“坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势”的相应章节将“基因与生物技术”、临床医学与健康”列为“科技前沿领域攻关”课题。在第三篇第八章 “深入实施制造强国战略”中将“高端医疗装备和创新药”作为“制造业核心竞争力提升”的专项，“这些都值得业内关注。”胡季强说。

胡季强表示，“十三五”期间我国的人均预期寿命从76.3岁提高到了77.3岁，提高了一岁。“‘十四五’规划目标任务概述中提出，要将人均预期寿命再提高1岁，围绕这一目标的实现，对我们医药行业来说，我们有责任也有义务，把企业的发展融入到国家的发展战略中去。”胡季强说。

今年，胡季强有3个清晰的“小目标”：一是在数字化转型上有新的突破，为其“数赢‘十四五’”战略落地提供引擎；二是在品牌战略上有新的突破，在提升现有品牌品种的知名度和影响力的同时，加大新品牌的培育力度，争取在细分市场培育多个新品牌；三是在产品创新和创新药体系建设上有新的突破，为其核心竞争力的提升提供新动能。（记者 马爱平 通讯员 祝万翔）

(责编：赵竹青、吕骞)

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