原标题：人大代表@最高检：老年人的“数字鸿沟”，怎么跨？

9日下午，在十三届全国人大四次会议浙江代表团分组审议现场，全国人大代表、浙江广电集团浙江卫视新闻中心首席主播席文现场@最高人民检察院，就如何弥合老年人面对的“数字鸿沟”提出建议。

“我们杭州有个景区，去年5月发布公告，要求所有游客必须提前线上预约，给一些老年人带来不便。后来，杭州市检察机关通过公益诉讼专项监督的方式，督促景区完善购票方式，维护游客权益。”

说到这里，他专门@正在“云旁听”的最高检的工作人员。“建议最高检研究相关检察公益诉讼经验，探索维护老年人的权益。”

这番话，引发在场的全国人大代表、中国残疾人联合会副主席吕世明的共鸣。近年来，他一直在关注和推动无障碍环境建设问题，今年也提交了相关建议和议案。

“席文代表讲的例子很鲜活。你关心的事情，我在政府工作报告里也看到了相关表述。无障碍环境建设，无论是设施无障碍，还是信息无障碍，都能让我们更多地拥抱太阳、无忧无虑……”吕世明谈起这一问题，更有切身体会。

在场的全国人大代表、浙江省人民检察院检察长贾宇回应说，数字时代的老年人权益保障问题不容忽视。移动支付、“码”上生活、智能家居等数字场景，年轻人可以自然融入，老年人却可能障碍重重。

“保障不同群体生活的无障碍，是社会各界都应关注的重要民生问题。”贾宇说，“检察机关在通过公益诉讼推进市政无障碍设施建设的同时，已经开始探索老年人数字生活无障碍领域的公益诉讼。相信在共同努力下，人们生活中的障碍不便会越来越少，满意度会不断提升。”

“在数字化改革进程中，要注重数字包容。”正如席文代表所说，“数字是冰冷的，但数字化应该是温暖的。”（记者舒静）

(责编：赵竹青、吕骞)