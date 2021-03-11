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代表委员谈科技支撑高质量发展⑦

治理“白色污染”顽疾亟须科技发力

李 禾
2021年03月11日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：治理“白色污染”顽疾亟须科技发力

　　塑料造成的“白色污染”已成为环境“顽疾”。我国目前已有31个省份发布了塑料污染治理相关实施方案或行动计划，十三届全国人大常务委员会第十七次会议修订通过了《固体废物污染环境防治法》，也提出了相关要求，但废弃塑料污染仍未得到缓解。在今年两会上，九三学社关于加强废弃塑料污染治理的建议，提出依靠科技创新驱动产业转型升级。

　　全国人大代表、联泓集团有限公司董事长郑月明长期关注新材料的发展。他已连续两年在两会上提出关于推动可降解材料产业发展的建议。他告诉科技日报记者：“随着科技的进步，可降解材料作为替代传统塑料的新型材料，目前已在一些领域开始推广使用，比如一次性购物袋、一次性吸管、一次性餐具等。”

　　加强核心技术攻关产业化支持力度

　　我国每年塑料袋的使用量超过400万吨，但塑料废弃物回收利用率不超过35%。大量废弃塑料进入环境，在海洋垃圾中，塑料垃圾占比高达80%。

　　为减少塑料等污染，今年政府工作报告提出，推动快递包装绿色转型。今年1月1日起，“禁塑令”在全国生效，禁止使用一次性不可降解塑料吸管和发泡塑料餐具、超薄塑料购物袋等，可降解材料产业迎来了“春天”。

　　郑月明说，目前我国可降解材料产业已具备一定规模，技术方面也取得了一些突破。在产能方面，目前国内PBAT（聚对苯二甲酸—己二酸丁二醇酯）、PLA（聚乳酸）等可降解材料在建和规划产能已近千万吨。但是在产能激增的背后，还存在产品结构不合理问题，一些关键核心技术与发达国家相比还有一定差距，高端产能不足，低端产能面临过剩的风险。

　　2019年，我国塑料制品产量达8184.2万吨，其中可降解塑料实际用量仅4.4万吨，占比不足1%。据预测，到2022年末，我国可降解塑料需求量将提高到70.8万吨。未来10年，可降解材料产业规模有望达到千亿元级别。

　　郑月明说，可降解材料行业发展还需国家加强产业引导，完善标准体系，进一步加大对关键核心技术研发和产业化的支持力度。

　　促进废弃塑料再生利用智能化、绿色化

　　提高回收再生技术，被认为是解决塑料污染的最有效措施之一，我国在塑料循环再利用方面做了大量工作，并取得一定成绩。比如位于浙江安吉的威立雅华菲高分子科技（浙江）有限公司，就是国内目前最大的再生塑料生产企业之一。每年，有数十亿个废弃塑料瓶在这里经过清洗、提纯、切片以及再加工等流程，废塑料在涤纶长丝、包装塑料、汽车塑料、电子电器、家用电器等产品中实现再生，甚至以洗发水瓶、衣服、鞋子等形式再次回到人们的生活中。

　　不过，环保设施不完备、技术落后、附加值低等问题制约着再生塑料行业的发展。全国人大代表、金发科技董事长袁志敏建议，加强塑料回收处理基地建设及装备改造。以行业龙头企业为中心建立专业化塑料回收处理园区，通过专项基金、设备补贴、定向贷款等方式鼓励塑料再生回收利用装备升级换代，促进废弃塑料再生利用的智能化、规模化和清洁化发展。

　　九三学社在建议中提出，加大科技研发力度，提升固体废物资源化利用装备技术水平。以塑料全生命周期为基础，从原料、合成、加工、使用和处理各环节，加强科技创新，创新塑料废弃物再利用的工艺流程，研发创新产品，延长产业链条，为再生塑料开辟适合的应用途径。

(责编：李源、吕骞)

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