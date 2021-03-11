张莫

原标题：2月人民币贷款新增1.36万亿

2月金融数据普遍超过市场预期。根据央行3月10日发布的统计数据，2月人民币贷款增加1.36万亿元，同比多增4529亿元。初步统计，2021年2月社会融资规模增量为1.71万亿元，比上年同期多8392亿元。2月末，广义货币（M2）余额223.6万亿元，同比增长10.1%，增速分别比上月末和上年同期高0.7个和1.3个百分点。

中国民生银行首席研究员温彬表示，2月金融数据超出预期，一方面反映出实体经济需求回升，另一方面说明金融对实体经济的支持力度在加大。从M2 10.1%的增速看，涨幅比1月和去年同期均有所回升，表明目前市场流动性总体充裕。从社融来看，本月新增规模创历年同期新高，表内信贷占比进一步提升。从信贷来看，供需两旺，中长期贷款占比上升，信贷结构进一步优化。

温彬预计下阶段M2和社融增速将逐渐回归至与名义经济增速基本匹配，货币政策更加注重灵活精准。

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