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聚焦碳达峰碳中和 环保产业迎发展新机遇

向家莹
2021年03月11日09:12 | 来源：经济参考报
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原标题：聚焦碳达峰碳中和 环保产业迎发展新机遇

“力争在2030年前碳排放达峰、努力争取2060年前实现碳中和”的目标，为我国实现绿色低碳发展指明方向。在全国工商联环境商会日前举行的2021环境企业家媒体见面会上，多位业内人士表示，今年是“十四五”开局之年，全面建设社会主义现代化国家开启新征程，在碳达峰、碳中和目标下，环保产业发展迎来机遇期。

谈及碳中和对企业的影响，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、中国能源研究会可再生能源专委会主任李俊峰指出，碳中和目标的提出具有划时代意义，目前全球40％的经济体都在向碳中和的方向努力。“从这个角度来说，我们一定要加入并适应这个大潮流，这样整个工业进程和路线都会顺畅。”李俊峰表示。

环境商会会长、博天环境董事长赵笠钧表示，未来5到10年，我国现存的城市黑臭水体、垃圾处理、工矿企业污染等一众短板会加速补齐，传统环境治理工作将在2030年左右收尾。

“在这个过程中，以投建为主的环境污染治理市场行为将逐步退出，环境产业进而转向以运维服务、提质增效为主的存量时代。”赵笠钧说。

展望未来，业内人士普遍乐观，认为环保产业将迎来发展机遇期，并预计产业边界将进一步模糊，环保能源一体化大势所趋。

赵笠钧认为，步入新发展阶段、践行新发展理念、构建新发展格局，环保产业也因此迎来新一轮重要窗口期。同时他预计，随着生态环境领域不断拓宽，产业边界将进一步模糊，环保产业也将迎来更多机遇。传统环境产业将逐步由增量转入存量市场，现代服务业特性进一步凸显，产业转向以核心技术、核心产品和核心服务能力三大硬核驱动。

“在碳达峰、碳中和目标下，环保产业将迎来三个转变，从末端治理向源头控制转变，从过去的单因子控制向协同控制转变，从环保产业常规污染物控制向特殊污染物控制转变。”环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华表示，基于这三方面新趋势，环保企业可以在循环经济、环保设施的低碳运行、非化石能源发展等方面对低碳事业有所贡献，这是机遇也是挑战。

环境商会执行会长、清新环境总裁李其林表示，传统能源行业的存量业务短期会受影响，新能源比例会持续提升，传统环境业务在工程服务之外还会有持续运营服务，长期来看存量市场也依然存在比较大的空间。

(责编：罗知之、吕骞)

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