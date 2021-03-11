班娟娟

原标题：2月CPI同比降幅收窄 未来有望缓慢回升

国家统计局10日发布2月CPI数据。从环比看，2月CPI上涨0.6%，涨幅比上月回落0.4个百分点。从同比看，CPI下降0.2%，降幅比上月收窄0.1个百分点。展望后市，业内认为，随着需求改善叠加翘尾因素上升，CPI同比将缓慢回升。

国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，食品价格由上月上涨1.6%转为下降0.2%，使CPI下降约0.05个百分点。食品中，受去年同期基数较高影响，猪肉价格下降14.9%，降幅比上月扩大11.0个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，在猪肉价格下行带动下，食品价格环比涨幅明显收窄，同比则出现小幅负增长；主要受春节期间服务消费及国际油价快速上涨带动国内燃油价格走高影响，非食品价格涨幅略有抬头，但整体仍处于低迷状态。

展望后市，预计CPI将逐渐上升，3月份CPI同比涨幅可能回到正值。交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟分析称，疫情对经济的影响逐渐减弱，需求改善带动新涨价因素上升，将促进消费价格水平企稳回升。

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