罗逸姝

原标题：新规拓宽融资渠道年内券商发债超2900亿元

今年以来，券商发债持续火热。3月11日，天风证券发行的证券公司债21天风02、21天风03正式开启网下认购。本周以来，已有五家券商的金融企业短期融资券或证券公司次级债进入发行日程。据同花顺数据显示，截至3月10日，自2021年以来，39家券商已通过发行证券公司债、证券公司次级债以及金融企业短期融资券等方式累计募资2972亿元，同比增长超10%。

此外，还有一批券商发债进程正在紧锣密鼓地推进。3月9日，国泰君安发布公告称，证监会已同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请。3月3日，国信证券公告显示，公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元次级债券的注册申请获证监会批复。

从融资渠道来看，证券公司债和金融企业短期融资券是券商的主要融资手段。据同花顺统计，在今年以来券商发债的118个案例中，发行证券公司债和金融企业短期融资券的案例数量分别为53个和44个，占比分别为45%和37%。

值得注意的是，央行3月5日发布《证券公司短期融资券管理办法（修订征求意见稿）》（以下简称《办法》），并向社会公开征求意见。机构普遍认为，《办法》将进一步拓宽券商融资渠道，引导券商健康发展，有利于券商推动业务提升。

中航证券表示，《办法》提高了对证券公司流动性的要求，缩紧了短期融资券额度。同时，取消发行前备案，放宽了信息披露期限和融资期限，更加适用于当前证券公司发行和交易短期融资券，有利于证券公司更加便捷灵活的开展融资，对流动性要求的提高也促进了货币市场平稳健康发展。

(责编：罗知之、吕骞)