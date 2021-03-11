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数字银行 未来已来

提升金融科技水平 促进普惠业务发展

2021年03月11日09:14 | 来源：经济参考报
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原标题：提升金融科技水平 促进普惠业务发展

当前，云计算、大数据、人工智能、移动互联已在重塑金融业所倚赖的信用基础，作为基于科技要素驱动的创新实践，金融科技可以提高金融服务覆盖率，提高金融服务可得性，提高金融服务满意度，为普惠金融领域提供了颠覆性动能。国家有关文件明确提出要“提升金融科技水平，增强金融普惠性”。在新的形势下，银行应该建立以数据为关键生产要素、以科技为核心生产工具、以平台生态为主要生产方式的现代金融供给服务体系，为普惠金融发展提供很好的解决方案。

提升科技水平 支撑普惠业务发展

信息技术是增强金融普惠性的前提，与互联网头部企业相比，商业银行在金融科技的研究和应用推广方面还有一定的差距。

一是加强金融科技研究。银行应加强对大数据、云计算、人工智能、区块链和移动互联等新技术的研究。面向数字经济，重新塑造银行的IT基础设施，重新认识和构建银行的生态及企业价值链，重建银行与社会和客户的链接。

二是坚持互联网思维，推动合作共享。银行应加强与互联网公司、金融科技公司的合作，对外开放金融科技服务市场，加快数据开放和数据资源交易共享，深化国内外金融科技领域的互补合作。

三是营造有利于金融科技人才集聚的环境。培养和引进一批金融科技领军人才、高级专业人才，为金融科技底层技术创新提供人才保障。

搭建综合平台 服务众多普惠客户

普惠金融客户数量众多、遍布广泛，对银行来说，亟待解决的问题就是触达客户，相对传统物理网点，平台搭建具有不受时空限制、成本较低等优势。银行可以通过搭建平台，将自身的金融服务渗透到客户交易的场景中，让金融服务无处不在。

一是助推公共服务平台建设。银行应深入到智慧政务、互联网+监管、新型智慧城市等“数字中国”建设的各个领域，基于融合金融洞察能力、科技创新能力和数字治理能力，推动实现精准智能的城市管理和快捷便利的民生服务。

二是强化互联网平台的合作。在当前互联网企业金融监管趋严的背景下，银行应该加强与互联网平台的合作，以银行专业金融理念和风控手段工具与互联网企业的科技力量、海量交易数据进行对接，共同搭建互联网消费场景，打造风险可控、符合监管要求的互联网金融。

三是加强大型核心企业平台建设。银行通过搭建平台和提供供应链金融服务，帮助企业提升资源配置效率、降低交易成本、有效管理风险，成为与企业共生共荣的全生命周期伙伴，以新金融助力数字产业化和产业数字化协同发展。

四是尽可能地触达更多客户，根植普罗大众。在平台的建设过程中，银行要尽可能多地为平台用户、平台用户的上下游、平台用户的关联方提供优质服务，尤其要触达银行传统服务难以覆盖的客户。比如在乡村金融领域，银行可以协助搭建三资监管平台、农村集体产权交易平台、乡村产业信息化平台，设立服务点，让广大农民不出村就能办理日常的金融服务。

构建完整生态 让服务更加便捷

相关平台搭建后，银行化身为无处不在的APP，但客户后续的一系列需求难以在一个平台中得到一次性满足，使用体验感不佳。银行要获得持续的竞争能力，必须以客户为中心，构建综合化生态，让客户“随时、随地、随心、无感”地接受金融服务。

一是推进平台整合。银行应运用大平台、大生态的思维，尽可能融合更多的服务方加入，构建能满足用户连续需求的完整生态。比如乡村金融平台，银行可以与通讯运营、电力、石化等企业共享平台，与农村商超、电商、医务室共用渠道，一起构建能满足村民基本交易需要的完整生态。

二是以手机银行兼容不同的生态。现在仍然有大量的交易分布在各类机构、各种平台，APP众多，智能手机能够实现随时随地操作，但是安装APP的数量有限。手机银行应将大量交易整合成为一个大的入口，客户能够通过手机银行这个统一的入口进入各种生态系统中，连续性地完成一系列的交易。

三是加强生态的运营维护。坚持系统化的思维，为生态中各参与方特别是小微企业提供优质的金融服务；为平台核心企业提供综合金融服务，并做好分层维护；为平台中的用户提供全生命周期的金融服务，并依托大数据做好精准营销服务；要持续跟踪，及时优化迭代系统，进一步拓宽、加深、做实合作内容，及时融入新产品、新服务。

创新信贷产品 赋能小微企业发展

平台和生态搭建后，银行应运用大数据技术，针对小微企业客户的不同经营特点，量身定制系列化信贷产品，赋能小微企业，深耕草根经济，让他们都能得到金融服务的雨露滋润。

一是以金融科技降低风险成本，创新信贷产品。银行综合运用各类算法对用户进行精准画像，运用大数据技术进行用户的授信评分、风险定价、风险预警等，运用人工智能提高风控模型与数据的匹配，运用区块链技术解决操作中的风险问题，从而针对小微企业客户的不同经营特点，量身定制系列化信贷产品。

二是以金融科技降低经营成本，提供方便快捷的线上服务。银行应充分考虑小微企业“短、小、频、急、散”的融资需求特点，通过金融科技创新“线上化、自助化”服务产品，银行主动授信，客户自主支取，实现快速融资，一站式开展服务。通过大数据、人工智能等方式，分析小微企业资金流量特点，设计期限合理、金额适当的线上理财产品。

三是以金融科技搭建小微企业综合服务平台，为小微企业提供功能齐全的金融服务和非金融服务。银行要从扶持小微企业成长的角度出发，通过互联网为客户提供创新孵化、创业辅导、财务咨询、经营培训等服务。

坚持开放共享 营造良好经营环境

提升金融科技水平，增强金融普惠性，不单是银行的事情，还需要进一步营造更加合适的环境。

一是加快数据立法工作。大数据是国家基础性资源，须进一步对数据权属问题予以明确，包括数据使用权、数据收益权、数据共享权、数据知情权、数据更正权。同时应加强网络安全与隐私保护，对个人隐私与公民知情权的关系、个人隐私与数字经济发展的关系等予以明确。

二是加强金融科技建设。金融科技事关国家金融竞争力，应加强金融科技基础技术研究，并对商业银行尤其是中小银行进行技术输出。同时，建设数据统一的共享开放平台，在统一的规则下有序开放共享数据资源。

三是优化金融监管。应以互联网思维来看待新金融的发展，在风险可控的前提下，鼓励银行大力开展金融创新。同时完善征信系统建设，逐步接入企业的工商、司法、税务、行政、环保、质监等业务数据，并按照一定的规则收集互联网数据，对社会征信形成有益的补充。

（作者为全国人大代表、中国建设银行湖南省分行党委书记、行长）

(责编：罗知之、吕骞)

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