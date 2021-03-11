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穿越基金波动 新基民更应保持理性和冷静

李树超
2021年03月11日09:17 | 来源：证券时报网
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原标题：穿越基金波动 新基民更应保持理性和冷静

春节后，部分“网红”基金面临大幅波动。近日，支付宝深夜发文，呼吁相信专业的力量；基金公司公开道歉，“请求投资者再给一些时间”；知名基金经理密集发声，“优质股下跌将带来更好买入机会”；多家基金公司开启自购模式，提振对市场的信心……基金渠道、基金管理人、基金经理等市场各方，彰显了珍惜投资者信任、呵护投资者利益的拳拳之心。

站在当前时点看，“抱团股”大跌、基金亏损等，都在影响部分基民对基金长期投资的信仰。然而，投资收益率的均值回归是市场铁律，高估值赛道连续两年的大涨，国内经济复苏带来的顺周期行情，都在催生市场风格的切换和行情的巨变，也导致了集中持仓优质股的基金净值大幅震荡。

其实，基金大跌背后，不变的是我国经济的快速复苏，不少行业景气度上行。只要基金底层投资的个股优质，长期业绩向好，就是长期持有的理由；基金短期的大跌，也不会改变权益类基金长期的赚钱效应，社保基金自成立以来年均8%以上的投资收益率，偏股型基金19年来平均超过16%的年化收益率，都在凸显投向权益类资产的长期价值。

然而，A股市场的较大波动，权益类资产收益分布的不均衡，都将考验基金持有人长期投资的理性和坚守。在基金大幅波动中，新基民更应保持理性和冷静。

事实上，在市场情绪高涨中重仓买入，在市场绝望中清仓出局，不恰当的择时是投资者亏钱的一大原因。2015年6月、2018年2月、2020年7月、2021年1月，都曾屡屡出现“一日售罄”的百亿基金，往往在股市相对高点，基金也是销售旺季。

这些现象都在提示新基民，在基金大热中不可盲目跟风，更应学习基金理财知识，正确认识自身风险偏好，通过动态调整权益、固收投资比例，构建适合自己的资产配置方案，并在长期投资、理性投资中获取优秀基金管理人创造的超额回报。只有正确地认识自己，才能科学地做好投资。

基金公司更应以此为鉴，通过发行规模限制、持有期产品、严禁娱乐化、基金投顾、投资者教育等形式，在基金规模和长期业绩之间寻求平衡，更好保护投资者的利益，夯实基金业高质量发展的根基。

(责编：罗知之、吕骞)

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