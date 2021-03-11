原标题：中国移动带来全家Wi-Fi网络全面升级新体验

日前，中国移动与中国广电在北京签署“5G战略”合作协议，正式启动700MHz 5G网络共建共享。自2020年5月中国移动与中国广电签署5G共建共享合作框架协议以来，双方就建设、维护、市场和结算等具体问题充分沟通、深入磋商，并于近日达成全面共识。

根据协议，双方将充分发挥各自的5G技术、频率、内容等方面优势，坚持双方5G网络资源共享、700 MHz网络共建、业务生态融合共创，共同打造“网络＋内容”生态，以高效集约方式加快5G网络覆盖，推动5G融入百业、服务大众，让5G赋能有线电视网络、助力媒体融合发展；努力用5G服务网络强国、数字中国、智慧社会建设，进一步提升全社会的数字化、信息化水平。

中国移动和中国广电之间有很强的互补性，移动的优势在于网络，广电的优势在于内容生产，双方合作可以推出大量的增值服务，将“语音＋流量＋宽带＋电视”套餐相融合，在宽带的基础上，能够使用户更好地享受到内容。两者将业务和服务不断地创新，彼此发挥优势，寻找新的“价值”增长动能，服务于广大用户。

700 MHz被称作是无线网络覆盖的黄金频段，具有传播损耗低、覆盖广、组网成本低等优势。700 MHz 5G可重点聚焦包括5G＋智慧园区、5G＋智能制造、5G＋智慧物流、5G＋智慧医疗、5G＋应急通信专网等政企和智慧城市业务，部署SA和MEC承载政务、商务、教育、医疗、交通、能源、旅游、金融、工业等领域业务应用。

充分结合5G＋广覆盖、5G＋无线宽带、5G＋4K／8K超高清视频、5G＋VR／AR、5G＋游戏娱乐等视频类业务，同时可作为有线电视业务的重要补充，如大型场馆的赛事直播、光纤无法接入的楼宇和商务区，使中国移动全千兆整体解决方案更加广泛的服务于用户，满足用户对于千兆网络的使用需求。

中国移动面向家庭宽带用户提供“全家Wi－Fi家庭网络提升”服务，全面改善用户家庭Wi－Fi覆盖不全、信号弱等网络问题。中国移动提供的个性化的组网方案，包括专业的Wi－Fi环境测评、组网设计、终端适配、调测部署服务保证各类智能终端设备能够顺畅接入互联网，让用户家里的Wi－Fi达到覆盖广，上网快的效果。

中国移动全家Wi－Fi面向客户提供“硬件＋服务”产品方案，其中硬件包括：千兆双频路由器、MESH路由器、POE＋面板AP、电力猫等硬件设备；并为用户提供：网络环境评测、组网设计、安装调优、生成组网竣工报告及保障服务。

中国移动全千兆整体解决方案围绕着5G网络、家庭连接、智能终端、特色应用及高效服务等方面，使5G的快速与稳定结合物联网技术使得智慧家庭得以实现，为用户营造安全、健康、舒适的千兆家庭新体验。

(责编：赵超、吕骞)