人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

“十三五”时期我国鼓励科技创新减税累计超2.5万亿元

2021年03月11日15:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月11日电 （记者车柯蒙）今年的政府工作报告中指出，“十三五”时期，我国创新型国家建设成果丰硕，在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果。

近年来，支持科技创新的税收政策不断优化完善，以税收红利鼓励创新的力度不断加大。有力促进企业加大研发投入力度，引导创新资源向企业集聚，为助推创新驱动发展战略实施和创新型国家建设发挥了重要作用。

记者从国家税务总局了解到，税收数据显示，“十三五”时期，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%，五年累计减税2.54万亿元。税收优惠更多惠及制造业和高技术服务业，制造业、信息传输和信息技术服务业、科学研究和技术服务业三大行业享受减税额合计占比近九成。

从细分数据来看，全国享受研发费用加计扣除政策的企业户数由2015年的5.3万户提升至2019年的33.9万户，五年间扩大了5.4倍；减免税额由726亿元提升至3552亿元，2020年达到3600亿元，年均增长37.8%。研发费用加计扣除力度持续加大，有效激发了企业研发投入力度和创新活力，全国研究与试验发展（R&D）投入经费从2015年的1.42万亿元增长至2020年的2.44万亿元，年均实现两位数增长，成为世界第二大研发经费投入国。

“十三五”时期，包括税收优惠在内的各项政策扶持力度持续加大，有力促进新经济新动能蓬勃发展，推动现代产业体系加快构建。

记者注意到，税收数据显示，数字经济相关行业快速成长，2016-2020年，税收年均增长7.2%，快于全国总体水平3个百分点。增值税发票数据显示，“十三五”时期，核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等“四基”产业龙头企业销售收入从2017年的1.09万亿元增加至2020年的1.47万亿元，年均增长10.8%。我国高技术产业销售收入年均增长21.3%，高于全国总体水平5.1个百分点，其中高技术服务业销售收入年均增长28%，高于全国总体水平11.8个百分点。

北京国家会计学院教授李旭红在接受人民网记者采访时指出，创新是我国深化供给侧改革、实现高质量发展中的关键性因素之一。由于科技研发的时间长、投入大、回报期长、外溢性强，给予适当的税收优惠激励才能够鼓励更大规模的研发及创新，给经济增长带来乘数效应及优化增长的质量。

李旭红表示，“十三五”期间的税收优惠对于激励创新效应是十分显现的，一是反映在许多行业的科技研发支出持续增长，成长力增强；二是由于科技研发所带动的新兴行业显现出较强的增长实力，对于带动整体的经济基本面持续增长发挥了重要作用，同时新兴行业集聚地区显现出较大的经济发展区域性优势。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家账本连通百姓民生 财政部办理建议提案办结率100%
　　编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。…
培育产业促增收致富 建设银行以新金融之力助力乡村振兴
　　人民网北京3月11日电 （孙阳）白云机场附近的凤和村，曾经是一个空心村，如今，这里已入选广州市文化广电旅游局评出的首批100个广州网红打卡地，还有了一个“网红”新名称——“广州翼·空港文旅小镇”。 据了解，建设银行广东省分行、广州分行、人和镇政府、凤和村和广东恒健投资控股有限公司通过政银企合作，以现代金融“水利工程”的灌溉，让村民收入得到了提升，走上乡村振兴之路。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部