人民网北京3月11日电 （记者车柯蒙）今年的政府工作报告中指出，“十三五”时期，我国创新型国家建设成果丰硕，在载人航天、探月工程、深海工程、超级计算、量子信息等领域取得一批重大科技成果。

近年来，支持科技创新的税收政策不断优化完善，以税收红利鼓励创新的力度不断加大。有力促进企业加大研发投入力度，引导创新资源向企业集聚，为助推创新驱动发展战略实施和创新型国家建设发挥了重要作用。

记者从国家税务总局了解到，税收数据显示，“十三五”时期，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%，五年累计减税2.54万亿元。税收优惠更多惠及制造业和高技术服务业，制造业、信息传输和信息技术服务业、科学研究和技术服务业三大行业享受减税额合计占比近九成。

从细分数据来看，全国享受研发费用加计扣除政策的企业户数由2015年的5.3万户提升至2019年的33.9万户，五年间扩大了5.4倍；减免税额由726亿元提升至3552亿元，2020年达到3600亿元，年均增长37.8%。研发费用加计扣除力度持续加大，有效激发了企业研发投入力度和创新活力，全国研究与试验发展（R&D）投入经费从2015年的1.42万亿元增长至2020年的2.44万亿元，年均实现两位数增长，成为世界第二大研发经费投入国。

“十三五”时期，包括税收优惠在内的各项政策扶持力度持续加大，有力促进新经济新动能蓬勃发展，推动现代产业体系加快构建。

记者注意到，税收数据显示，数字经济相关行业快速成长，2016-2020年，税收年均增长7.2%，快于全国总体水平3个百分点。增值税发票数据显示，“十三五”时期，核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等“四基”产业龙头企业销售收入从2017年的1.09万亿元增加至2020年的1.47万亿元，年均增长10.8%。我国高技术产业销售收入年均增长21.3%，高于全国总体水平5.1个百分点，其中高技术服务业销售收入年均增长28%，高于全国总体水平11.8个百分点。

北京国家会计学院教授李旭红在接受人民网记者采访时指出，创新是我国深化供给侧改革、实现高质量发展中的关键性因素之一。由于科技研发的时间长、投入大、回报期长、外溢性强，给予适当的税收优惠激励才能够鼓励更大规模的研发及创新，给经济增长带来乘数效应及优化增长的质量。

李旭红表示，“十三五”期间的税收优惠对于激励创新效应是十分显现的，一是反映在许多行业的科技研发支出持续增长，成长力增强；二是由于科技研发所带动的新兴行业显现出较强的增长实力，对于带动整体的经济基本面持续增长发挥了重要作用，同时新兴行业集聚地区显现出较大的经济发展区域性优势。

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