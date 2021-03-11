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人民网《人民会客厅》两会特别版访谈

鲁政委：绿色金融助力实现碳达峰碳中和目标

2021年03月11日15:52 | 来源：人民网
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人民网北京3月11日电 （记者李栋）近日，兴业银行首席经济学家鲁政委做客人民网《人民会客厅》时表示，加大发展绿色金融的力度，有助于做好碳达峰碳中和工作，这也是对金融机构业务流程的再造。

鲁政委表示，需要进一步细化碳达峰碳中和的路径、责任。责任意味着配额，配额确定之后，能够激发对相关设备改造投资的需求，为金融机构开展相关业务提供前提条件。

在行业细分方面，鲁政委认为，要明确投融资标准，精准识别有助于减碳、降碳、中和的行业领域，金融机构的投向则会更加清晰。

“同时，行业技术对应的碳转换系数也需明确。”鲁政委说，不同行业技术水平下的碳排放量，关系着金融机构融资和企业投资，投资技术改善程度决定着未来降低碳排放的程度。

他说，金融机构内部也需要完善业务流程的重新塑造，从董事会到业务部门都要对碳达峰碳中和目标了然于心，对业务流程进行重新梳理。

(责编：李彤、高雷)

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