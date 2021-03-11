人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）今年的《政府工作报告》指出，“创新供应链金融服务模式”“扩大完全成本和收入保险试点范围”“金融机构要坚守服务实体经济的本分”……

全国两会期间，人民网《人民会客厅》栏目邀请业内专家、代表委员就“加大金融创新力度 助力实体经济发展”进行探讨。全国人大代表、太平洋人寿保险上海分公司副总经理周燕芳表示，保险业要发挥农业保险的独特优势，开发覆盖农业全生产链的保险产品，打造特色化的农业保险模式，助力乡村振兴。同时，还要在资产端和负债端同步发力，服务于我国社会经济的健康有序发展。

服务社会经济健康有序发展

“今年是‘十四五’开局之年。保险业会在资产端和负债端同步发力，服务我国社会经济的健康有序发展。”周燕芳说。

周燕芳进一步解释说，在资产端，保险业可以发挥资金的长周期优势，在产业链优化调整和双循环的新发展格局中发挥独特的作用，赋能实体经济。

“下一步，保险机构将加大新型基础设施的投资，扩大交通、能源以及战略性新兴产业投资，通过债权计划、股权计划、保险私募基金等方式，为大数据、5G、特高压、轨道交通、新能源、人工智能等提供资金支持，发挥保险资金在投融资体系中的作用。”她说。

周燕芳认为，在负债端，保险业会继续发挥风险保障的功能来服务实体经济。一方面，完善保险机制，在城市巨灾风险保障等方面提供风险管理和风险保障；另一方面，创新产品和服务，布局健康管理、医疗服务、互联网医疗等大健康产业生态，为百姓提供全方位综合的健康风险保障和全生命周期的健康管理服务；加大“第三支柱”养老产品创新，更好地助推养老保障体系建设。同时，在政企合作方面，保险业也将承担像大病保险、城市定制商业医疗保险等惠民保业务。

发挥保险优势 助力乡村振兴建设

“保险作为支农体系的一个重要组成部分，在助推乡村振兴建设方面也将发挥更大作用。”周燕芳说，第一，发挥保险业在农业保险的独特优势，打造特色化的农业模式，助力乡村振兴。要加强顶层设计，提升保险业参与乡村振兴战略的广度和深度，结合特色农业的优势，推出特色农业保险产品，助推农村产业发展。开发覆盖农业全生产链的农产品保险，发挥价格指数保险作用，使农业保险真正成为农业生产的保障。

第二，健康保险可以为农村地区或者乡村的健康保障提供更多服务，比如，通过大病保险、“惠民保”等健康保险产品，防止农民因病返贫。

第三，利用保险科技、大健康产业生态布局，解决过去医疗资源分布不均衡的问题，使城市的优质资源在更大范围内辐射到乡村、农村，缓解看病贵、看病难的问题。

第四，发挥保险业征信功能，解决农村金融服务问题。长期以来，农民或者农村经营者，面临着不同程度的融资难和融资贵问题，制约了农民增收、农业生产和农村发展。“在实施乡村振兴的过程当中，通过小额贷款保证保险、农业保险保单质押，来盘活农户资产，促进信贷资源向农村地区投放。”她说。

(责编：李彤、高雷)