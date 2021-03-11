人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

赵锡军：金融创新既要符合监管又要保护消费者权益

2021年03月11日18:35 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军做客人民网《两会会客厅》时表示，金融创新既要符合监管又要保护消费者权益。

赵锡军表示，今年的《政府工作报告》指出，大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。这是一个非常大的增速，可以让金融机构更好地服务实体经济。

新发展格局下，金融在创新产品和服务时，如何更好的引导消费者消费？

赵锡军表示，首先是要配合国内大市场建设，为消费者提供更好地金融服务；其次是金融机构开展任何金融活动，都必须有相应的许可，与资金相关联的存款业务、理财业务、贷款业务要纳入同一监管；三是采取各种措施保护金融消费者权益，明确告知消费者每次金融服务的风险在哪，提高金融服务消费者的能力；四是要建立统一大市场，让市场运营起来、流转起来。同时利用新技术，在制度预定的范围内开展金融创新，让金融服务真正考虑到消费者的利益，考虑到消费者的需要，也考虑消费者的风险。

(责编：李彤、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
李克强：转变政府职能是要把市场主体应有的权限给他们
　　人民网北京3月11日电 （王仁宏） 3月11日，国务院总理李克强在北京人民大会堂出席记者会并回答中外记者提问。 以下为记者会实录： 新华社记者：总理您好！您一直强调要重视激发市场主体的活力，要发挥市场主体在经济发展中的重要作用。…
李克强：必须打牢基础研究和应用基础研究这个根基
　　人民网北京3月11日电 3月11日，国务院总理李克强在北京人民大会堂出席记者会并回答中外记者提问。 以下为记者会实录： 中央广播电视总台央视记者：国家提出了要建设科技强国，但是我们也注意到目前在一些重点领域和关键技术上我们还存在短板，甚至出现了“卡脖子”的情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部