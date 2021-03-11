赵锡军：金融创新既要符合监管又要保护消费者权益
2021年03月11日18:35 | 来源：人民网
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人民网北京3月11日电 （记者杜燕飞）近日，中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军做客人民网《两会会客厅》时表示，金融创新既要符合监管又要保护消费者权益。
赵锡军表示，今年的《政府工作报告》指出，大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。这是一个非常大的增速，可以让金融机构更好地服务实体经济。
新发展格局下，金融在创新产品和服务时，如何更好的引导消费者消费？
赵锡军表示，首先是要配合国内大市场建设，为消费者提供更好地金融服务；其次是金融机构开展任何金融活动，都必须有相应的许可，与资金相关联的存款业务、理财业务、贷款业务要纳入同一监管；三是采取各种措施保护金融消费者权益，明确告知消费者每次金融服务的风险在哪，提高金融服务消费者的能力；四是要建立统一大市场，让市场运营起来、流转起来。同时利用新技术，在制度预定的范围内开展金融创新，让金融服务真正考虑到消费者的利益，考虑到消费者的需要，也考虑消费者的风险。
(责编：李彤、高雷)
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