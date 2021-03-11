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推动新能源汽车产业“爬坡过坎”，工信部出台具体举措

2021年03月11日23:53 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月11日电（记者张辛欣）记者11日从工信部了解到，工信部将进一步加强新能源汽车质量监管，促进电动化、智能网联等技术进一步融合，推动新能源汽车高质量发展。

　　工信部部长肖亚庆说，近年来，工信部和有关部门联合出台了60多项支持政策和举措，在各方努力下，我国新能源汽车产业发展取得积极成效，基础材料、基础零件、电机、电控、电池以及整车等都取得突破。

　　汽车行业数据综合服务平台大搜车智云联合百度指数发布《2020年新能源乘用车白皮书》显示，2020年国内新能源乘用车市场呈现先抑后扬的发展态势。特别是下半年，新能源汽车销量回暖趋势明显，全年销量突破100万台。

　　新能源汽车发展趋势向好，但产业仍处于“爬坡过坎”的关键时期，市场竞争激烈，用户体验感有待提升。

　　工信部表示，在前期基础上，工信部将根据市场、特别是用户体验，进一步提高标准，组织整车和动力电池企业、行业机构、高校院所开展技术攻关，加强质量监管。

　　与此同时，促进整车电动化和智能网联技术等进一步融合，健全充电、停车等各项服务，提高公共交通电动化水平，持续开放合作，有效提升配套产业链水平。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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