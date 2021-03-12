中国汽车出口继续保持较大规模 中国品牌乘用车累计市场份额上升
2021年03月12日05:23 | 来源：中国新闻网
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中新社北京3月11日电 (记者 闫晓虹)中国汽车工业协会11日披露，继2021年1月中国车市开门红之后，2月中国汽车出口刷新当月历史记录，从数量上看继续保持较大规模；1-2月，中国品牌乘用车累计市场份额也持续上升。
随着中国国产品牌目前在自主研发、产品制造、设计等方面的快速发展，国产汽车“走出去”已成为一种趋势。
2月，中国汽车企业出口10.5万辆，同比增长1.3倍，此出口数据继续刷新当月历史记录。分车型来看，乘用车本月出口同比增长1.2倍；商用车出口同比增长1.7倍。
1-2月，中国汽车企业出口22.4万辆，同比增长97.8%。分车型来看，乘用车出口16.9万辆，同比增长96.1%；商用车出口5.6万辆，同比增长1倍。
此外，值得一提的是，中国品牌乘用车的累计市场份额也在上升。
从2020年7月开始，中国品牌乘用车市场占有率触底回升并一路走高。
2021年1-2月，中国品牌乘用车共销售136.2万辆，同比增长87.5%，市场份额达到42.6%，比去年同期上升3.1个百分点。与2019年数据相比，1-2月销量同比增长0.4%，市场份额提升0.7个百分点。(完)
(责编：赵欣悦、杨光宇)
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