科技日报讯 （记者叶青）记者近日从广州市科技局获悉，科技部火炬中心公布的2020年全国技术合同交易数据，广州为2256.53亿元，在全国城市排名中仅次于北京，居第二；北京以6316.16亿元蝉联全国第一；上海为1815.27亿元，排名第三。

技术合同成交额是衡量科技成果转化的重要指标。广州技术合同成交额在“十三五”时期增长近7倍。其中，2017年成交额357.51亿元，仅排名全国第九，低于深圳；2018年成交额719.38亿元，同比增长逾一倍；2019年成交额1273.36亿元，同比大幅增长77%，保持全省首位，在全国副省级城市中排名第二；2020年再度同比增长了77%，历史性突破2000亿元，跃居全国城市第二。

技术合同登记是科技创新工作中重要一环，合同成交数据实现飞跃与科技创新高质量发展密不可分。当前，广州全力打造“1+1+4+4+N”战略创新平台体系，推动各类优质创新资源高效聚集。2020年广州地区输出技术合同成交额2089.09亿元，同比增长70.57%；同时，吸纳技术合同成交额1633.09亿元，同比增长82.30%，首次超越了深圳。

广州以中新广州知识城、南沙科学城为极点，以“一区三城”为主阵地，打造链接全市科技创新关键节点的科技创新轴，构建承载广州创新发展引擎的主脉络。2020年，天河区、黄埔区、越秀区、海珠区、南沙区技术合同成交额超百亿。广州企业继续保持技术市场主体的地位，企业主导的技术合同成交额达2055.93亿元，占全市技术合同成交额的91.11%，同比增长72.06%。

值得一提的是，按照科技部等九部门《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》的部署，广州有序组织建设高校和科研机构开展成果转移转化试点，进一步释放科技成果转移转化活力。2020年，广州地区高校、科研院所主导的技术交易活动大幅增加，其中成交的技术合同7408项、同比增长87.17%，技术合同成交额169.75亿元、同比增长139.36%。

(责编：赵欣悦、杨光宇)