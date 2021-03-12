本报记者 刘乐艺

目前，安徽省铜陵市各大社区大力推进医保电子凭证登记激活工作，让人民群众实现“一码在手，医保无忧”。图为3月10日，铜陵市铜官区官塘社区办事大厅，社区工作人员正在为辖区居民激活申领医保电子凭证。

潘 伟摄（人民视觉）

绿水青山就是金山银山，“十三五”期间，我国污染防治攻坚战阶段性目标任务完成，蓝天、碧水、净土三大保卫战取得显著成效。图为贵州省从江县加榜乡加车村，脱贫攻坚指挥所网格员吴贤艳（左）与村民正在直播推介加榜梯田风光。

新华社记者 杨文斌摄

“高质量发展是‘十四五’乃至更长时期我国经济社会发展的主题，关系我国社会主义现代化建设全局。”

3月7日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在参加十三届全国人大四次会议青海代表团审议时，对高质量发展作出深刻阐释、提出新的要求，在代表委员和干部群众中引起热烈反响。

在互联网上，网友纷纷表示，要把高质量发展同满足人民美好生活需要紧密结合起来，坚持生态优先，推动高质量发展、创造高品质生活。

高质量发展必须长期坚持

习近平总书记强调，高质量发展不只是一个经济要求，而是对经济社会发展方方面面的总要求；不是只对经济发达地区的要求，而是所有地区发展都必须贯彻的要求；不是一时一事的要求，而是必须长期坚持的要求。

微信公众号“央视新闻”指出，这阐明了高质量发展蕴含的内在逻辑，有利于进一步廓清人们对高质量发展的认识。

“实践不断推进，社会不断发展，认识也在不断深化，过去那种低水平的、粗放式的发展，在各行各业都难以为继了。”微博账号“新华视点”撰文分析，在“十四五”乃至更长时期，“高质量发展”都是一条管总的要求，必须贯彻到经济社会生活的方方面面。

高质量发展为何是所有地区发展都必须贯彻的要求？微信公众号“侠客岛”撰文《高质量发展这个主题必须长期坚持》进行了剖析解构。

文章称，从空间看，高质量发展“一个都不能少”。如果把高质量发展仅仅视为经济发达地区的事，欠发达地区靠透支资源、破坏生态来实现所谓“区域均衡”“弯道超车”，无疑是南辕北辙，欲速不达。各地区只有因地制宜、扬长补短，才能走出适合本地区实际的高质量发展之路。

网友“旋律”留言说，“把高质量发展的总要求贯穿到经济社会发展方方面面。”网友“CJH”表示，“高质量发展，是必须长期坚持的要求。”

落脚民生凸显温度

高质量发展，一头连着经济社会的目标，一头连接千家万户的幸福。

城镇新增就业1186万人，全年为市场主体减负超过2.6万亿元……政府工作报告所提交的2020年经济社会发展“成绩单”，受到网友们的点赞。大家表示，可见的变化、扎实的数据、切身的体会，体现出中国推动高质量发展的决心。

据新华社发表的文章介绍，云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县立足村寨资源禀赋，打造乡村旅游品牌，去年全县旅游总收入达15.6亿元。“未来，我们要把高质量发展同满足乡亲们美好生活需要紧密结合，让乡亲们多增收、有奔头。”全国人大代表、双江县文化和旅游局干部姜建萍说。

“以前医院是简单、被动看病，现在我们除了看病，还进行义诊、科普教育，就是为了让老百姓少生病、不生重病，把治疗关口前移。”在《人民日报》的报道中，全国人大代表、辽宁省丹东市第一医院副院长金京哲表示，今后要继续争取改善医疗条件，让老百姓在医疗卫生事业的高质量发展中有更多获得感。

新华网评论文章指出，以人民为中心走好高质量发展之路，必须要突出问题导向，聚焦群众“急难愁盼”问题，在推动高质量发展过程中着力补齐民生短板，破解民生难题，兜牢民生底线。

网友“郝艺”感叹道：“落脚民生，凸显关爱的厚度和发展的温度，让老百姓的幸福生活更有质感、更加丰富多彩。”

生态优先绿色发展

高质量发展，是绿色发展。

实践已经证明，经济发展与环境保护能够实现共赢。人民日报客户端发表文章指出，全国人大代表、江苏省生态环境厅厅长王天琦建议，要着力守护良好生态环境这个最普惠的民生福祉，持之以恒推进绿色发展，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。

“继续加大生态环境治理力度，持续改善环境质量，这是以人民为中心的发展思想的具体体现。”全国人大代表、国网湖南省电力有限公司董事长孟庆强说，在湖南，每10度电中有5.1度电来自清洁能源，天蓝、地绿、水清的优美环境使人民群众有了更多获得感、幸福感、安全感。

面向未来，央视网“央视快评”栏目发表文章认为，各地区应因地制宜，结合各自优势和资源，带动发展方式的绿色转型。

网友“安娜”留言说：“向绿水青山‘寻宝’，为子孙后代造福。”网友“缘来如此”留言说：“生态保护虽然不能一蹴而就，但只要人人参与，不懈努力，相信未来碧水、蓝天、净土将是我们生活的常态！”

(责编：赵欣悦、杨光宇)