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以人民为中心打赢脱贫攻坚战（新论）

——解读中国脱贫攻坚非凡壮举③

李广春
2021年03月12日08:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上指出：“我们始终坚定人民立场，强调消除贫困、改善民生、实现共同富裕是社会主义的本质要求，是我们党坚持全心全意为人民服务根本宗旨的重要体现，是党和政府的重大责任。”掷地有声的话语，彰显了以人民为中心的发展思想。

　　党的十八大以来，从天寒地冻的陇原大地到山高路陡的大凉山，从革命老区到边陲山寨，习近平总书记走遍14个集中连片特困地区，每到一处都特别关心乡亲们的生活生产情况，坐在一起嘘寒问暖，面对面同贫困群众聊家常、算细账，共商脱贫大计。习近平总书记的每一次访贫问苦，都彰显着人民领袖的人民情怀，都展现着一个百年大党“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的初心和使命。

　　改革开放以来，按照现行贫困标准计算，我国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，我国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，我国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。这是一个百年大党为攻克世界性减贫难题作出的卓越贡献。中国共产党为什么能？党的领导和社会主义制度优越性在其中发挥了决定性作用，其中一个重要方面就体现在我们始终坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移走共同富裕道路。先富带后富，实现共同富裕，是中国共产党人慎终如始的追求；小康路上一个也不能少，是中国共产党人始终不变的承诺。“社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走”，朝着共同富裕的目标，我们的发展不仅注重做大“蛋糕”，更注重分好“蛋糕”，让发展成果惠及最广大人民群众。

　　以人民为中心的发展思想，体现在制度安排、政策设计的各个环节。东部地区对口支援中西部地区，党员干部结对帮扶贫困家庭，党委政府因势利导出台精准脱贫之策，爱心人士出力出智汇聚全民支持脱贫的社会力量，“万企帮万村”行动蓬勃开展……让贫困群众过上好日子，成为社会各界的共同目标。建档立卡把扶贫对象找出来，精准施策把脱贫难点攻下来，结对帮扶把具体机制建起来，一系列制度性安排，紧扣国计民生，聚焦民生实事，着眼常态长效，使人民对美好生活的向往有了切实的制度保证。

　　对人民的情感更多地体现为社会主义大家庭的共同富裕，对人民负责最有力的行动是改善民生、增进福祉，为人民服务最有效的途径是永远站在最广大人民之中、设身处地为人民着想、千方百计为人民解难。更多的财力向脱贫地区倾斜，更多的企业在脱贫地区扎根，更多的爱心在脱贫地区汇聚，更多的内生动力在脱贫地区激荡，这将汇聚起强大力量，推动脱贫地区向着乡村振兴的目标继续前进。

　　中国历史性地解决了绝对贫困问题，实现了中华民族几千年的梦想，兑现了我们党向人民、向历史作出的庄严承诺，体现在其中的以人民为中心的发展思想，将继续为中国的经济社会发展提供价值指南，不断推动全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

　　（作者为扬州大学文化传承与创新研究院特约研究员） 

　　《 人民日报 》（ 2021年03月12日 09 版）

(责编：李源、吕骞)

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