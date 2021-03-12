马爱平

原标题：义务植树40载

3月12日是中国植树节，今年是全民义务植树开展40周年。记者从首都绿化委员会办公室了解到，据统计，义务植树运动开展40年来，北京已有超过1亿人次通过各种形式参加义务植树活动，植树2.1亿株。

40载沧海桑田。从开展义务植树前的1980年到2020年底，北京市森林覆盖率由12.83%提高到44.4%，森林蓄积量达到2520万立方米；城市绿化覆盖率由20.08%提高到48.5%，人均公共绿地面积达到16.5平方米。

40年来，北京市创建首都森林城镇30个，首都绿色村庄1026个，新增首都绿化美化花园式单位6718个、首都绿化美化花园式社区511个。单位庭院生机盎然，社区家园温馨和谐，绿色村庄风景如画。

近年来，为了让市民植树尽责更加便利，北京不断细化八大类37种尽责形式，形成了“春植、夏认、秋抚、冬防”四季尽责的北京品牌，变一季植树为全年尽责。

(责编：李源、吕骞)