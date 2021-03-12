人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

植树，用绿色拥抱春天

2021年03月12日08:40 | 来源：光明日报
小字号

3月12日是我国第43个植树节，增绿护绿再次走进公众视野。

近年来，义务植树尽责形式在我国发生了哪些变化？我国持续开展的大规模国土绿化行动面临哪些新形势？又将采取哪些新举措？记者对此进行了采访。

全民履“植”尽责，开创中国特色国土绿化之路

早春三月，草长莺飞，又是一年植树播绿的好时节。

在曾经的“死亡之海”库布其沙漠，春季植树治沙活动“库布其植树节”如期启动。16年来，库布其植树节从未间断，已经成为一个传统。经过30多年有效治理，库布其植被覆盖率达53%，动植物种类增长恢复到500多种。

在江西吉安市吉州区培模村委会澎佳门自然村，不少村民正挽起袖子，拿起铁锹植树。随着全民植树和高品质绿化工程的推进，村里绿树成荫。得益于省道S442、昌吉赣高铁沿线等重点区域整地造林，500多个自然村展现生态新貌。

和吉州区一样，如今，不少村庄以乡村绿道、乡村森林公园等方式打造森林小镇，对乡村周围宜林荒地、取土弃土场等实施复绿增绿，让绿色走进村庄的每个角落。

3月11日，全国绿化委员会办公室发布《2020年中国国土绿化状况公报》（以下简称《公报》）。《公报》数据显示，2020年全国完成造林677万公顷、森林抚育837万公顷、种草改良草原283万公顷、防沙治沙209.6万公顷，有力保障“十三五”规划目标如期实现，为全面建成小康社会、建设生态文明和美丽中国作出重要贡献。

“从中央到地方、从城市到乡村，全民共同履‘植’尽责，开创了一条具有中国特色的国土绿化之路。”国家林业和草原局副局长刘东生指出，我国森林覆盖率已由20世纪80年代初的12%提高到目前的23.04%，森林蓄积量由90.28亿立方米提高到175.6亿立方米，人工林面积稳居全球第一，全国城市建成区绿化覆盖率由10.1%提高到41.11%，城市人均公园绿地面积由3.45平方米提高到14.80平方米，城乡人居环境总体上实现了由黄到绿、由绿到美的转变。

线上线下融合，“云端植树”让善举有了新形式

今年是我国全民义务植树运动开展40周年。3月10日，杭州植物园，一场特殊的“互联网+全民义务植树”基地授牌暨义务植树活动正在举行。

这场植树活动最大的亮点，就是运用互联网等技术，为适龄公民履行法定植树义务，提供线上线下结合的志愿服务类、造林绿化类、认种认养类、抚育管护类等多种尽责形式的服务保障，为市民提供一个义务植树尽责和休闲旅游的好去处。

“在植树护绿实践中，大家可以通过低碳出行积攒能量，用这些绿色能量来浇灌公益林，之后可以转换成实体树木，在干旱地区种植。”杭州西湖西溪景区植物园办公室工作人员江水恒介绍。

从线上延伸至线下，从虚拟能量到现实植树，“互联网+”为全民义务植树提供了新路径，为植树节提供了新的诠释空间。

《公报》显示，2020年，我国义务植树尽责形式不断丰富拓展，各级各类义务植树基地体系逐步完善，“互联网+全民义务植树”持续推开。全民义务植树网年访问量突破2400万人次，发放尽责证书860多万张。

刘东生指出，党的十八大以来，生态文明建设纳入“五位一体”总体布局，爱绿、植绿、护绿成为全党全国各族人民的自觉行动。全国绿化委员会出台了《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》，将全民义务植树尽责形式扩展到造林绿化、抚育管护、认种认养、捐资捐物、志愿服务等八大类50多种。

“我们在15个省份开展了‘互联网+全民义务植树’试点，建立了一批‘互联网+全民义务植树’基地，‘云端植树’‘码上尽责’让随时、随处、随愿尽责逐步变为现实，全民义务植树进入了线上线下融合发展新阶段，成为建设生态文明和美丽中国的生动实践。”刘东生说。

系统修复、综合治理，走科学、生态、节俭的绿化之路

2020年，我国国土绿化工作虽然取得了新进展新成效，但与生态文明建设和高质量发展要求相比，还面临许多困难和挑战。

目前，我国生态资源总量不足、质量不高、功能不强的问题依然存在，自然生态系统多种效益尚未充分发挥，科学绿化理念有待进一步深化落实。国土绿化仍需持续发力，补齐短板，不断提升质量和水平。

刘东生认为，“十四五”时期，我们国土绿化要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，从“在哪种”“种什么”“怎么种”“怎么管”四个视角来全面审视，进而推动国土绿化高质量发展。

针对“在哪种”的问题，刘东生表示，要利用“国土三调”成果，依据国土空间规划，科学划定造林绿化用地，合理安排年度国土绿化任务，实现任务直达到县，落地上图精细化管理。

在国土绿化中，“种什么”“怎么种”同样考验着科学理念的贯彻和科学决策水平。

对此，专家表示，应充分考虑水资源承载能力，以水定绿、量水而行，宜林则林、宜草则草、宜荒则荒，推进林草一体化，积极采用乡土树种草种开展绿化。坚持自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，推动山水林田湖草沙整体保护、系统修复、综合治理，走科学、生态、节俭的绿化之路。

增绿的同时，更要做好护绿。“要坚持分类施策，南部、东部、中部地区着力巩固现有成果，注重发挥存量优势，以调结构、提质量为主，积极开展森林抚育和退化林修复，培育大径材和珍贵树种，提升生态系统质量和稳定性；西部、北部地区充分利用适宜绿化空间，持续推进困难立地造林种草，加大新造林地管护力度，坚决打好生态脆弱区增绿扩绿攻坚战。”刘东生说。

（本报记者 李慧）

(责编：李源、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
李东生代表：加强产业链配套能力 强化制造业优势
　　人民网北京3月11日电 （毕磊、许维娜）今年两会期间，全国人大代表、TCL创始人李东生通过线上的形式做客《人民会客厅》栏目，向记者介绍了包括《支持中国企业强化双循环、加速全球化的建议》在内的6份建议。他表示，制造业是中国经济竞争力的一个相对比较优势的领域，中国经济的发展要继续强化制造业优势。…
李克强：进一步主动对外开放 继续缩减外资来华投资负面清单
　　人民网北京3月11日电 3月11日下午十三届全国人大四次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。 以下为记者会实录： 新加坡联合早报记者：中国提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部