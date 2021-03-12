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OPPO Find X3系列正式发布 首发全链路10bit色彩管理系统

用科技唤起感动 让色彩与心灵共振

2021年03月12日08:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　2021年3月11日，OPPO正式发布色彩影像旗舰手机Find X3系列，Find X3系列搭载全链路10bit色彩引擎、10亿色双主摄和性能更平衡的10亿色臻彩屏，可以真实记录更多色彩细节，让色彩更加细腻丰富。Find X3系列把色彩美学科技变成用户触手可及的产品，以自身实力践行OPPO“用科技唤起感动”的理想，为用户带来卓越的使用体验。

　　十年技术积累

　　全链路10bit色彩引擎丰富色彩体验

　　手机用户和手机屏幕之间的互动，人眼最直接感知到的是色彩。对手机色彩的创新来说，硬件确定了屏幕色彩的基础，但围绕色彩的系统性创新才是决定手机色彩的上限因素之一。

　　手机的色彩科技创新是一个系统工程，十年前，OPPO开始对手机色彩科技进行系统性研发与创新，而Find X3系列则是OPPO在手机色彩方面的集大成之作。

　　Find X3系列搭载了全链路10bit色彩引擎，将10bit贯穿于拍摄、编码、存储、解码、显示等各个环节，解决了底层系统对10bit图像信息不兼容问题。相比传统的8bit色深1670万的颜色总量，全链路10bit色彩引擎可以带来10.7亿色彩覆盖，实现64倍的色彩表现力，能准确还原用户记录的真实且丰富的内容，记录每一个瞬间，让色彩与心灵发生共振，唤醒更多美好的记忆。

　　Find X3系列配备6.7英寸QHD+分辨率的10亿色臻彩屏，支持10bit原生显示，可以准确显示Find X3系列拍摄的10bit照片和视频，带来惊人的色彩表现力。为了让用户获得更好的体验，Find X3还研发了与之配套的O1超感画质引擎， 可以将视频平台上的SDR视频渲染成接近HDR视频的效果；对于清晰度较低的老电影，O1超感画质引擎可以将画质提升到接近1080P的表现。

　　在色彩链路的采集环节，Find X3系列采用旗舰四摄影像系统，包括传感器规格完全一致的超广角和主摄的10亿色臻彩双主摄、10亿色的1300万像素长焦镜头以及一个专业显微镜头，每一次按下快门都可以记录10亿色彩，让色彩间的过渡自然、不断层，无论白天还是夜间，不管是远还是近，都能拍出清晰的、色彩艳丽的照片。 

　　Find X3系列通过60倍显微镜专业摄像头，首次把显微镜装入手机，不仅可以放大60倍，而且自带星环光带，为近距离拍摄提供补光，呈现肉眼无法直接看到的奇妙微观世界。有了60倍显微镜，不仅可以从微观维度进行艺术创作，还可以应用于肤质测试、屏幕排列检测等场景。

　　随着短视频应用规模逐渐扩大，Find X3系列全链路10bit色彩引擎和全链路10亿色臻彩屏让Find X3系列变为专业创作工具之一。针对专业用户的使用需求，OPPO全新推出电影模式，支持4K分辨率、BT2020色域、10bit色深的HDR视频拍摄，并支持10bit log拍摄，大幅提升视频画质并给予更大的后期创作空间。在HDR视频录制的基础上，OPPO还联合其它视频平台打通手机端的10bit HDR视频上传、编辑和播放功能，帮助用户一站式轻松制作和分享高质量的10bit HDR视频。

　　技术探索聚焦“人性科技”

　　让色彩创新引领产品升级

　　OPPO遵循“致善式创新”的科技选择，在技术领域不断探索的同时，始终坚持人为根本，技术为手段。在过去十年里，Find系列始终秉持“用科技照亮心灵”的企业理念，不断探索自己的研发领域。作为十年理想之作，Find X3系列致力于通过前沿的色彩科技创新，为用户带来更愉悦的体验。

　　为了帮助色觉障碍人群更高效地识别画面信息，OPPO Find X3系列带来全新“色彩视觉增强”功能，采用孟塞尔色棋进行色彩视觉特征检测，做出一套符合人眼视觉特征的检测算法，模拟色觉障碍人群眼中的世界，最终研发出一套色彩补偿系统，包含700多种色彩视觉方案，可以帮助色觉障碍人群更准确、更高效地识别、获取画面中的信息，解决生活和工作中因为色彩偏差造成的误差。

　　在10bit色深的基础上，浙江大学—OPPO联合创新中心色彩实验室开展“记忆色工程”研究，推出AI场景色彩功能，包括20多种色彩模式，能够基于场景和色温检测，智能寻找不同场景和色彩之间的关系，为用户匹配最符合拍摄场景的色调。

　　同时，OPPO与导演姜文联手，为Find X3打造了两个独家的电影滤镜，其中，“电影一号”是一种回忆的颜色，带给人阳光灿烂的、温暖的感觉；“电影二号”是鲜明的黑白色彩，更好地呈现故事的丰富。不论是拍照片还是拍视频，电影滤镜将帮助用户更好地记录内容。

　　OPPO全球营销总裁刘列表示，OPPO在色彩科技上进行探索与创新，就是希望用色彩的力量与用户共同寻找和发现人们对色彩的感知，从而为用户留住经历“色彩现场”时那些触动情绪的瞬间，在那一刻让记忆与色彩一起留存。

　　从用户需求出发

　　以色彩科技助力旗舰手机新发展

　　随着数字经济快速发展，OPPO紧紧围绕新发展格局，发力品牌升级，积极把握手机高端化市场发展趋势，推进产业升级和高质量发展。

　　在智能手机领域，OPPO紧贴用户需求，专注色彩科技领域，让OPPO全链路色彩管理系统成为硬件、通讯、OS之后又一个提升用户体验的新方向，同时，OPPO在色彩科技的突破性创新，还将为软硬件生态的发展提供更多动力。

　　2021年，站稳高端市场已经成为全球手机厂商发展的重点，随着Find X3系列的上市，OPPO的色彩科技创新，将对行业发展、用户体验感等起到积极的推动作用，并有助于未来旗舰手机创新标准的提高。

　　数据来源：OPPO公司


　　《 人民日报 》（ 2021年03月12日 12 版）
(责编：罗知之、吕骞)

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