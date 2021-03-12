2021年3月9日，广州市黄埔区人民政府与广州市农业农村局联合在黄埔区龙湖街迳下村举行广州市2021年春季农业科技下乡咨询活动暨黄埔区春耕备耕现场会。黄埔区以“科技农业+休闲旅游”创新带动美丽乡村建设，涌现出迳下村、莲塘村等一批特色精品村。

2020年，黄埔区实现农林牧渔业总产值同比增长7.9%，创近16年来的最高增速；行政村100%达到省定干净整洁村标准和省定美丽宜居村标准，农村居民人均可支配收入超过4万元。

科技助力

黄埔奏响春耕进行曲

今年的春耕备耕现场会“科技范”十足，现场展示的无人驾驶农机耕作、植保无人机精准植保等无人智慧农业项目令人耳目一新。无人机变量施肥，结合北斗卫星导航系统定位，可以根据农作物的长势控制施肥量，减少劳动力投入的同时使肥料撒施更均匀、用量更精准。

科技强农、科技兴农是黄埔农业发展的方向。黄埔区农耕用地相对较少，因此更加注重用科技手段提高农耕质量和产量。大力实施“藏粮于技”战略，把科技种田作为增产增收的重要措施，努力转化和应用农业科技成果，提高粮食单产和粮食总产。

2021年2月，黄埔区引进“无人农场”，计划利用大吉沙岛100亩水稻田，打造黄埔区无人农场，从水稻播种、施肥、喷雾到收获等全过程无人化，努力破解“谁来种地”“怎么种好地”的难题，保障重要农产品供应和粮食安全。

无人农场是实现智慧农业的一种途径，具有耕种管收生产环节全覆盖、机库田间转移作业全自动、自动避障异况停车保安全、作物生产过程实时全监控、智能决策精准作业全无人五大特点。

无人农场能有效提高作业质量，降低生产成本，提高土地和肥料农药的利用率，实现全天不间断作业。使用无人驾驶拖拉机，50亩地3个小时就可以翻整好，效率大大提高。同时，相比当地传统施肥方式，在使用无人机精准施肥的情况下，增产比例高达10%。

本次科技下乡咨询活动现场共有30多家农业企业参与农业技术展示，80多名农业科技人员接受广大农民咨询，广泛宣传春耕技术和春播文化，并向农户和群众发放优质种子和春耕文创产品。

扶持升级

水稻种植补贴标准居广州市前列

2020年，黄埔区农业经济运行保持稳中向好发展态势，全区农民收入快速增加，农村居民总收入（不含补助收入）超过100万元的经联社占总数的82％，集体经济强村比重稳步提升。农村居民人均可支配收入超过4万元，同比增长7.5%。

为精准做好农业生产计划和作物管理，黄埔区建立农业生产规划“标图建库”系统，将全区3182块可耕作农用地纳入农地生产管理库，根据每一块土地不同的区位、土壤、面积等要素，从镇街、地块和种植种类三个维度精准下达种植计划。

同时，黄埔区加大农业补贴扶持力度，水稻种植补贴在市级基础上额外增加每造每亩800元，标准居广州市水稻补贴前列，并由区财政全额承担政策性农业保险保费，提高农户农业抗风险能力。

“科技+旅游”

迳下村吸引八方客

此次春耕备耕现场会选择在拥有“广州市美丽乡村”、2020年省级乡村治理示范村等荣誉称号的黄埔区龙湖街迳下村举行，2020年，黄埔区按照“一带四区八站多节点”规划建设思路，精心打造迳下村特色精品示范村。依托山、水、田等原生态资源，以旅游富民为本，以岭南文化、农耕文化、农耕体验、科普教育为中心，建设一个集高科技农业、文化体验、创意教育、养生度假于一体，宜游、宜乐、宜居、宜养的岭南田园综合体。

现在，迳下村已形成“秋夏稻谷双丰闻稻香，冬去春来花开逛花海”景象，吸引众多游客游赏观光。2021年春节期间，迳下村纳米小镇的游客观赏量超10000人次。其中，正月初一的游客突破4000人。

通过产业合作，村集体企业提供物业管理、劳务服务等500多个就业岗位，转移农村富余劳动力，实现充分就业。2020年，迳下村村社集体经济总收入45万元，总存款1790万元，同比增长13.37%。

科技农业与休闲旅游相结合，不断带动农业转型升级，在实现农业增效的同时也促进农民增收，在增进社会效益的同时助力乡村振兴。

示范带动

黄埔乡村振兴进行时

近年来，黄埔区高度重视“三农”工作，以隆平国际现代农业公园建设和“四个万亩”示范点创建带动现代都市农业产业快速发展；以莲塘、洋田、迳下、麦村等特色精品村创建与提升，促进全区农村地区人居环境质量全面提高；以党建引领和洋田村全国乡村治理示范村的示范作用，促进农村基层管理规范、高效、有序；以深化农村产权制度改革，促进农村集体经济提升和农民收入增长。

“十四五”时期，黄埔区将力争在都市智慧农业建设、农村集体经济发展、美丽乡村建设、城乡融合发展等重点领域取得显著进展。到2025年，建成休闲观光农业示范点5个，开辟农业旅游线路3条，农业休闲旅游产业经济规模进一步扩大。

数据来源：广州市黄埔区农业农村局

(责编：罗知之、吕骞)