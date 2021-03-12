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金融开放持续推进 代表委员热议市场“互联互通”

2021年03月12日09:03 | 来源：经济参考报
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原标题：金融开放持续推进 代表委员热议市场“互联互通”

推进金融领域开放，是建设更高水平开放型经济新体制的重要内容。围绕推进金融市场互联互通、人民币国际化等，“十四五”规划纲要草案为下一步金融制度型开放划出重点。多位代表委员表示，应进一步深化境内外金融市场互联互通，与此同时，完善人民币离岸市场建设，稳慎推进人民币国际化。

针对金融市场互联互通，多位代表委员表示，可在粤港澳大湾区等地推动金融市场和金融服务的一体化，形成可复制、可推广的制度创新成果，助力整体金融市场开放及互联互通。

全国人大代表、中国人民银行广州分行行长白鹤祥表示，粤港澳大湾区发展规划纲要明确了“建立资金和产品互通机制”的任务和方向。近年来，在依法合规、风险可控的前提下，粤港澳大湾区已建立深港通、债券通、基金互认安排，“跨境理财通”也已准备就绪。未来，随着国际金融枢纽建设加快推进，两个金融体系将实现更紧密的联系、更顺畅的沟通、更深层的融合，需要在不同金融中介、市场间建立更多的互联互通安排。

全国政协委员、汇丰亚太区行政总裁王冬胜表示，大湾区在金融基础设施建设、金融市场互联互通及金融业对外开放等方面已取得了长足进步，但一些制度性障碍仍制约着区内金融市场及金融服务一体化的发展，金融监管差异、金融产品和金融服务跨境不畅等问题亟待解决。他建议可借鉴欧盟经验，在大湾区实施金融机构牌照和资格“单一通行证制度”，使三地金融机构在跨境提供金融服务时无需再单独申请准入。

稳步提升人民币国际化水平也是金融开放的重要内容。全国政协委员、中国人民银行副行长陈雨露表示，要顺应市场需求，稳步推进资本项目可兑换，稳慎推进人民币国际化，提高管理国际化货币的能力。

全国人大代表、中国人民银行昆明中心支行原党委书记杨小平表示，离岸人民币市场是人民币国际化进展的一个重要产物，伴随我国经济区域影响力的扩大，离岸人民币市场可以有效延伸人民币在境外的使用范围，增强人民币的区域认可度和结算参与度。目前，需要进一步完善人民币离岸市场建设，更好地实现内外联动、互联互通功能，为境外人民币需求提供流动性和金融产品服务，以此带动更多境外地区使用人民币。

(责编：罗知之、吕骞)

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