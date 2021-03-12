钟源

原标题：科技部力促碳达峰碳中和创新行动方案

记者10日从科技部获悉，科技部部长王志刚日前主持召开科技部碳达峰与碳中和科技工作领导小组第一次会议，研究科技支撑实现碳达峰、碳中和目标相关工作。会议强调，要把加快碳中和科技创新作为科技部当前的重要任务，重点做好以下三项工作：一是要抓紧研究形成《碳达峰碳中和科技创新行动方案》，统筹推进科技创新支撑引领碳达峰碳中和工作。二是要加快推进《碳中和技术发展路线图》编制，提出我国碳中和技术选择、发展路径和有关部署建议。三是推动设立“碳中和关键技术研究与示范”重点专项。

会议指出，要解决好在经济结构、技术条件没有明显改善条件下，温室气体减排等约束强化将压缩经济增长空间的矛盾问题。

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