钟源

原标题：央行小额高频再施百亿逆回购

央行小额高频的逆回购操作仍在继续。央行3月11日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。当日有100亿元央行逆回购到期。至此，央行已连续4个工作日开展百亿逆回购操作，并实现零投放零回笼，这也是今年以来连续46个交易日开展逆回购操作。

对此，光大银行金融市场部分析师周茂华对媒体分析，从节后央行公开市场操作节奏与投放量看，央行对资金面精准调控、稳字当头，通过小量高频平抑资金面，稳定市场预期。在防范过度宽松流动性导致局部资产价格、杠杆大幅膨胀的同时，不让市场流动性过度紧张，削弱政策传导，拖累实体经济复苏。

中信固收称，预计3月流动性中性偏宽。近期央行的货币政策工具操作，意在维持银行间资金面的稳定，后续结构性的通胀脉冲也不会对货币政策产生制约，货币政策依旧会维持稳定的主基调。而从影响银行间流动性的主要因素看，财政因素与现金的回流将对银行间流动性产生利好，预计3月资金面依旧呈现中性偏宽的整体态势。

在业内人士看来，从季节规律来看，3月属于季度末期，影响资金面的因素较多。在财政收支方面，3月属于财政“收少支多”的月份，考虑到今年3月政府债供给的总水平相对不高，总体来看3月财政因素对资金面较为友好。

(责编：罗知之、吕骞)