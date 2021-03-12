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工商银行召开党史学习教育动员大会

2021年03月12日10:40 | 来源：人民网
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近日，中国工商银行在京举行党史学习教育动员大会，对全行开展党史学习教育进行动员部署。工商银行党委书记、董事长陈四清出席会议并讲话，党委副书记廖林主持会议，总行党委成员、高管参加会议。

陈四清表示，全行广大党员干部，要通过学习党史强化理想信念，强化责任担当，强化斗争精神，强化作风锤炼，确保党史学习教育各项任务落到实处。进一步把握历史发展规律和大势，牢牢掌握发展主动权，树立大历史观，心怀“国之大者”，把握新发展阶段、贯彻新发展理念，紧紧围绕服务新发展格局、推动高质量发展来思考谋划全行改革发展各项任务。进一步深化认识，把以人民为中心的发展思想贯穿经营发展和金融服务全过程，更好地践行金融为民、利民、惠民、安民。要把党史学习教育作为贯穿全年的重要政治任务，抓好专题学习、政治引领、专题培训、“我为群众办实事”实践活动、组织生活会等五项具体工作，压紧压实责任、加强督促指导、做好宣传引导、发扬良好作风，确保高质量、出实效。

廖林就工商银行各级党委、各基层党组织抓好党史学习教育提出三项要求，包括要提高思想认识和政治站位，把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，兴起学党史、懂党史、用党史的热潮；要承担好主体责任，强化组织领导，成立相应领导机构和工作机构，高标准高质量落实好各项任务要求；要把学习党史同总结经验、观照现实结合起来，把学习教育的成效体现在破解难题的实效上，不断提升干部员工和社会公众的幸福感、获得感。

(责编：董童、吕骞)

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