3月8日，小鹏汽车公布2020财年第四季度以及2020财年未经审计的财务数据。

数据显示，2020年第四季度，小鹏汽车实现营收28.5亿元，同比增长345.5%，环比增长43.3%；净亏损从上一年的9.97亿元缩窄至7.87亿元。

全年来看，小鹏汽车总营收为58.44亿元，同比增长151.8%；净亏损27.32亿元，相比前一年36.92亿元的净亏损幅度收窄26%。

同时，小鹏汽车2020财年毛利率为4.6%，其中年汽车销售毛利率为3.5%；而2020年第四季度毛利率为7.4%。

小鹏汽车副董事长、总裁顾宏地表示：“在第四季度和2020财年取得的成绩，证明了我们有能力成功满足快速上升的追求智能出行体验的市场需求。”

“在智能电动汽车P7交付量快速增长的引领下，第四季度交付总量达到12,964辆，这推动我们取得了全年强劲的运营和财务业绩表现。”小鹏汽车董事长CEO何小鹏表示。

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