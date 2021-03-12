“当前，加快数字化发展,打造数字经济新优势,协同推进数字产业化和产业数字化转型,加快数字社会建设步伐,成为各方关注的焦点。”中国长城科技集团股份有限公司董事长宋黎定表示。

没有网络安全就没有国家安全，宋黎定说，“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案中单独成篇，聚焦“数字中国”，将加快用数字“赋能”更多领域。未来的数字经济，将涵盖数字社会、数字政府、数字生态，囊括衣食住行方方面面，信息安全问题为我们提出了前所未有的严峻挑战。

他表示，基于可信计算的核心算法像人体免疫系统一样，不仅让中国长城产业链能够自生安全，同时也为数字化智能化的各种应用提供了强大算力。丰富的技术创新和应用正在加快建设PKS中国架构生态体系，这也为我国未来数字经济的发展构筑了坚实基础。

宋黎定说，“坚持科技创新”在我国现代化建设全局中的核心地位，让所有科技创新企业意识到，只有把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点突破“卡脖子”问题，才能逐步加快数字社会建设步伐，建设数字中国，实现科技强国的目标。（实习生黄多）

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