市场监管总局依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定。（图片来源于市场监管总局官网）

人民网北京3月12日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局获悉，今日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》第四十八条、第四十九条，依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，对十二家企业分别处以50万元人民币罚款，涉及银泰商业、腾讯控股等公司。

记者了解到，根据《中华人民共和国反垄断法》规定，市场监管总局对银泰商业（集团）有限公司收购开元商业有限公司股权案、腾讯控股有限公司收购猿辅导股权案、成都美更美信息技术有限公司收购望家欢农产品集团有限公司股权案、宿迁涵邦投资管理有限公司收购江苏五星电器有限公司股权案、百度控股有限公司收购小鱼集团股权案、苏宁润东股权投资管理有限公司收购上海博泰悦臻电子设备制造有限公司股权案、滴滴移动私人有限公司与软银股份有限公司设立合营企业案、好未来教育集团收购哒哒教育集团股权案、上海东方报业有限公司与北京量子跃动科技有限公司设立合营企业案、北京牛卡福网络科技有限公司收购河北宝兑通电子商务有限公司股权案等十起违法实施经营者集中案件立案调查。

经查，上述十起案件均违反了《中华人民共和国反垄断法》第二十一条，构成违法实施经营者集中，评估认为不具有排除、限制竞争效果。

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