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中国建筑1-2月累计新签合同额同比增43.4%

2021年03月12日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 3月11日，中国建筑（601668.SH）公布2021年1-2月经营情况简报。前2月，公司累计新签合同额4,702亿元，受去年疫情低基数影响，同比增长43.4%。

其中，建筑业务累计新签合同额4,178亿元，同比增长42.1%。房建业务订单快速增长，累计新签合同额3,311亿元，同比增长29.7%；基建业务订单加速增长，累计新签合同额850亿元，同比增长达129.5%；勘察设计业务实现新签合同额16亿元。公司境内业务订单增速大幅提升，累计新签合同额4,110亿元，同比增长57.6%。实物量指标方面，房屋建筑新开工和竣工面积均大幅增长，房屋建筑新开工面积共计5,037万平方米，同比增长69.6%；房屋建筑竣工面积共计2,214万平方米，同比增长177.5%。

地产业务持续增长，合约销售额524亿元，同比增长54.1%；合约销售面积251万平方米，同比增长38.3%。此外,公司新购置土地储备95万平方米，期末合计土地储备11,924万平方米，土地储备充足。

业内分析认为，在支持促进区域协调发展重大工程、推进“两新一重”建设、城镇老旧小区改造、区域一体化等宏观政策背景下，预计今年基建投资有望实现较快增长、城镇老旧小区改造迎来高峰期。

(责编：初梓瑞、章斐然)

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