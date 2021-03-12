近日，商务部公布2020年“绿色商场”名单，全国144家商场上榜，其中有42个万达广场成功入选。

据了解，为推进流通业绿色发展、循环发展、低碳发展，2016年，商务部在全国范围内全面开展绿色商场示范创建工作。而万达集团在2000年开始推行建筑节能，并于2011年推出节能减排五年规划，建立绿建节能的组织管理体系，2016年至2020年，万达在第二个节能减排五年规划期间，再度提高标准，并要求除所有新建项目必须取得“绿建设计”认证外，新开业项目必须取得“绿建运营”认证。

据统计，2016年以来，全国万达广场累计节能1.5亿度电，相当于减少二氧化碳排放15万吨。万达集团累计获得绿建认证862项，其中设计标识538项，运行标识232项，绿色饭店标识83项。

2021年，万达集团推出第三个绿建节能“五年规划”。进一步提高旗下商业项目的节能降耗水平。

(责编：董童、吕骞)