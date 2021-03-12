3月11日晚间，迪马股份发布2020年年报。财报显示，公司2020年实现营业收入212.7亿元，同比增长7.99%，归母净利润为18.02亿元，同比增长25.89%。加权平均资产收益率达到18.11%，基本每股收益0.76元/股，公司也连续三年现金分红。

营收利润双增长的同时，公司运营和财务指标持续提升。2020年经营活动产生的现金流量净额达到22.2亿元，连续6年为正；当下最受关注的“三条红线”的财务指标，全部在安全区域内。

年报显示，截至2020年底，迪马股份有息负债率19.39%，扣除预收款后的资产负债率为69.14%，净负债率48.21%。更为突出的是其短期负债与有息负债比33.22%，同比减少18.07%。

年报还显示，公司运营指标全面提升，加权平均资产收益率达到18.11%，优于行业平均水平，基本每股收益0.76元/股，经营性现金流净额达到22.2亿，连续6年为正。

值得一提的是，公司报告期内成功发行中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划总计11.6亿元，评级方面获得主体信用评级AA+，评级展望为稳定。目前已取得上交所无异议函并有序推进后续发行。

迪马股份表示，公司延续精选深耕战略，坚持以一二线城市为主，一二线城市外延具有人口流入潜力的其他城市为辅的战略布局，整体贯穿的精细运营及安全管理，将践行长期主义的经营理念贯彻始终，保障公司从安全增长、多元增长到创新增长、高质量增长的战略发展路径。

为了更好维护投资者利益，公司连续第三年以现金形式分红，累计分配利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%。

迪马股份物业板块的分拆上市进展同样获得市场关注。公司2020年12月宣布，旗下物业板块拟分拆到港股单独上市。

物业板块除了在传统住宅物业服务继续保持领先优势之外，在商业综合体、写字楼、政府公建、工业产业园区、国际学校、医院、机场等多种领域也取得长足的进步，实现在住宅服务、公众服务、城市服务、国际服务等领域全面发展。报告期内，通过专项服务、全委服务、顾问服务、合资合作、收并购、品牌输出等多样化合作与拓展模式的扩充，实现与部分世界知名500强企业达成战略合作意向，全面迈进“大物业、全价值”高速发展道路。

年报显示，公司物业板块实现客户服务满意度行业第二，蝉联行业前三的好成绩。

同时，迪马股份当天发布的《2020年社会责任报告》显示，在抗疫与脱贫攻坚、社会公益方面，成绩突出，社会贡献值达到76.62亿元。

(责编：赵超、吕骞)